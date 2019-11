Les subsides survitaminés arrivent: mode d’emploi

Un cadeau pareil, même avant Noël cela ne se refuse pas. En janvier 2020 entre en vigueur le nouveau barème cantonal des subsides d'assurance maladie. Accepté en votation populaire le 19 mai 2019, il est plus généreux que le précédent (le subside maximal passe de 90 à 300 francs) et fait plus que doubler le nombre de bénéficiaires (de 53000 à 120000 ).

«Notre but, avec cette réforme, est de soulager plus particulièrement la classe moyenne inférieure, soit ceux qui n’ont droit à aucune aide étatique mais qui ne peuvent faire face à une dépense imprévue mais incontournable», commente Thierry Apothéloz, le conseiller d’État responsable de la cohésion sociale. La réforme coûtera 176 millions en 2020 à l’État. La somme augmentera progressivement pour atteindre 186 millions en 2023. Le surcoût est équivalent aux pertes fiscales qu’engendrera la réforme de l’imposition des entreprises (RFFA) en 2020.

Calculette à disposition

En règle générale, les subsides sont attribués automatiquement en fonction du revenu déterminant unifié (RDU) et de la situation familiale. Le RDU se calcule sur la base de la taxation fiscale établie en fin d'année. Il correspond plus ou moins aux 90% du revenu brut. La bonne nouvelle sera transmise par courrier B le 13 décembre aux bénéficiaires. Petite précision: les subsides sont versés aux assureurs qui les déduisent de la prime.

Cliquez ici pour ouvrir le fichier dans une nouvelle fenêtre.

Pour ceux qui ne peuvent attendre, il est possible de se procurer son RDU, qui n’est plus envoyé automatiquement aux ménages. Si on est inscrit à e-démarches, le service de prestations en ligne de l’État, l’attestation est fournie par le biais du site internet. Pour les autres, il faut formuler une demande au Service de l’assurance-maladie (SAM), si possible par le biais du site internet. Le SAM étant déjà débordé, Patrick Mazzaferri, son directeur, prie les gens d’éviter si possible de l’appeler.

Une fois son RDU obtenu, une calculette en ligne que l’on trouve également sur le site de l’État – permet d’évaluer sa situation et de savoir si l’on a droit à un ou des subsides, et de quels montants.

Gare aux cas particuliers!

Voilà pour les cas les plus simples. Mais Patrick Marraferri met en garde contre plusieurs difficultés possibles. Tout d’abord, si l’on n’a jamais bénéficié d’un subside jusque-là, il est indispensable de vérifier sur l’attestation du subside que la bonne caisse maladie est indiquée. En effet, l’administration ne dispose dans ce cas que du nom de la première caisse à laquelle la personne s’est affiliée.

Enfin, pour toute une série de catégories de contribuables, le subside n’est pas automatique. Il s’agit des personnes imposées à la source, des jeunes adultes (18-25 ans), des personnes avec un revenu particulièrement bas, de celles qui ont une fortune brute supérieure à 250000 francs et de celles qui ont un revenu brut de plus de 200000 francs.

Si vous figurez dans une de ces catégories, il faut impérativement s’informer des démarches à suivre. Elles figurent notamment sur le site de l’État. Avec le nouveau barème, la possibilité d’obtenir cette aide s’est en effet passablement accrue.

Jusqu’à 169000 francs

Pour donner quelques exemples, un couple sans enfants recevra une aide (80 francs) jusqu’à un RDU de 115000 francs. Le cas le plus extrême pris en compte est le revenu d’un couple avec quatre enfants: il recevrait 240 francs de subsides pour leurs enfants s’il gagne entre 139001 et 16900 francs.