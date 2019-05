Les subsides d’assurance maladie touchent le jackpot

Le match électoral entre l’initiative «Pour un plafonnement des primes à 10% du revenu» et son contre-projet, prévoyant 186 millions supplémentaires en faveur des subsides, a tourné à l’avantage de ce dernier. Mais sans que les «perdants» aient à rougir, puisque les deux objets ont recueilli une majorité de voix.

Présenté comme le volet social de la réforme fiscale cantonale (même si ce n’était pas un paquet ficelé), le contre-projet a cartonné puisqu’il a recueilli 75,5% de oui. Il est vrai qu’il était difficile pour la population de refuser un tel cadeau.

L’initiative, elle, obtient 50,97% d’avis favorables. Les Genevois ont confirmé avec la question subsidiaire la préférence pour l’augmentation des subsides, mais dans une moindre mesure: 53,9% de oui au contre-projet.

Le conseiller d’État Thierry Apothéloz, responsable du dossier, ne dit mot de l’initiative, préférant rappeler ce que le contre-projet apportera: «En prévoyant d’injecter 186 millions, le contre-projet augmente de manière substantielle le montant des aides et étend le cercle des bénéficiaires, de 53 000 à 120 000 personnes par le relèvement des limites de revenus donnant droit aux subsides.» C’est donc la classe moyenne, les familles monoparentales et les familles nombreuses qui seront les principaux bénéficiaires. En principe dès le 1er janvier 2020.

En réalité, même les initiants affichent une mine réjouie. «Non, je ne suis pas déçue, affirme la socialiste Carole-Anne Kast. Sans l’initiative, il n’y aurait pas eu de contre-projet. Nous obtenons tout de même une amélioration significative. Le fait que l’initiative ait recueilli une majorité de voix est aussi un signal positif pour l’initiative fédérale qui demande la même chose que notre texte cantonal.»

Est-ce la crainte de voir les coûts exploser pour l’État dans le futur qui a fait pencher la balance? On ne le saura jamais avec certitude, mais l’argument avancé par les défenseurs du contre-projet a dû peser. Difficile sans cette problématique du financement de saisir pourquoi un projet s’est imposé à l’autre.

L’initiative s’est imposée en Ville de Genève et dans les communes suburbaines, de même que dans des régions plus étonnantes comme Dardagny, Chancy ou Presinge. On retrouve par conséquent presque entièrement le clivage territorial habituel entre la gauche et la droite. Le contre-projet, lui, a fait carton plein partout. Il obtient ainsi 81,1% de oui à Cologny, mais «seulement» 75,7% en Ville de Genève.

(TDG)