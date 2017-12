Les stations saluent le grand retour de la neige

En 2014, 2015 et 2016, à la même période, le décor était fait de cailloux et de touffes d’herbe apparaissant entre les fines plaques de neige. Dans les stations de sports d’hiver qui surplombent Genève, seules quelques pistes s’ouvraient au skieur, grâce surtout à la neige artificielle. Une idée faisait alors son chemin: on ne peut plus skier pour les Fêtes.

Mais voilà l’hiver 2017. Un hiver froid, avec des chutes de neige abondantes. «Un début de saison comme on les aime», entend-on sur le Jura ou dans les domaines skiables de Haute-Savoie. D’autant que la nuit de mercredi à jeudi a été généreuse. Les centimètres de neige s’accumulent, annonçant une saison positive. Même le petit remonte-pente du Salève s’est remis en marche jeudi. Pour combien de temps? «Nous décidons au jour le jour», répond Anthony Rey, président de l’Association Téléski du Salève, en scrutant la météo. C’est que le redoux et la pluie sont attendus en fin de semaine. Pas sûr que la neige tienne à la Croisette, 1175 mètres d’altitude seulement.

Moyenne montagne gâtée

À deux pas de Genève, sur les pistes des Monts Jura, une crainte s’imposait depuis trois ans: celle d’un avenir sans ski. Ces jours, les acteurs touristiques font face à des soucis mineurs. «Il a neigé très fort cette nuit, les skieurs ont eu un peu d’attente, car il a fallu déblayer durant une partie de la matinée», fait savoir Martine Nublat, chargée de la communication de la station englobant les sites de Lélex-Crozet, Mijoux-La Faucille et ceux dédiés au ski de fond dans la vallée de la Valserine et sur le plateau de La Vattay. Les conditions? «Elles sont idéales», s’enthousiasme la chargée de communication de la station de moyenne montagne, qui comptait entre 60 centimètres et 1,30 m de neige jeudi.

Côté Haute-Savoie, l’enthousiasme est partagé. À Flaine, les 2,60 m de neige mesurés à 2600 mètres d’altitude «redonnent confiance» aux acteurs du tourisme. «Ces dernières années, il a fallu proposer d’autres activités en décembre. Forcément, les fondus de ski étaient déçus», note Alexandra Savary, responsable de la communication de l’Office du tourisme.

Autre avantage de cette fin d’année 2017: les températures plutôt fraîches. «Nous avons pu produire une bonne quantité de neige de culture. Cela nous permettra de compenser en cas de redoux», explique Pierre Lestas, directeur de la société d’aménagement touristique de La Clusaz.

Prix discount? «Mauvaise idée»

Ce départ canon de la saison de ski fera-t-il oublier les trois dernières années difficiles? À la fin de la saison dernière, certaines stations ont dû faire appel à l’État français pour payer leurs charges. S’il est encore tôt pour obtenir des chiffres consolidés, les impressions sont bonnes avant le passage à la nouvelle année. À La Clusaz, «cette saison devrait nous permettre de conforter notre situation financière», observe Pierre Lestas, qui dédramatise au passage les pertes des hivers précédents. «Les résultats n’ont pas été satisfaisants, mais nous avons tout de même dégagé des bénéfices», dit-il.

À proximité de la Suisse, les stations françaises ont conscience que leurs tarifs sont un atout. Aussi, les responsables des remontées mécaniques ont suivi avec attention l’arrivée du «Magic Pass», ce forfait low-cost qui permet de skier dans 25 stations romandes. Également président du syndicat national rassemblant les domaines skiables de France, Pierre Lestas se dit très dubitatif. «Ces prix cassés vont forcément provoquer une baisse des recettes, et donc de la rentabilité. En dernier lieu, ce sont les programmes d’investissement qui risquent d’en subir les conséquences. Or, les stations ont besoin de stabilité pour pouvoir investir. Chez nous, il n’est pas question de nous orienter vers du discount.»

