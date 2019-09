Les stars de la Laver Cup rencontrent leurs fans à Genève

Après avoir pris la pose et fait un selfie devant le Jet d'eau, sur le quai Wilson, les stars de la Laver Cup, Roger Federer et Rafael Nadal en tête, se sont rendus mercredi en fin de matinée au Palais Eynard. Là, ils ont pu rencontrer leurs fans, venus nombreux.

Mardi après-midi, le Bâlois s'est entraîné au Tennis Club de Genève, aux Eaux-Vives (image ci-dessous), pour la plus grande joie des invités de la compagnie Netjets, organisatrice de l'événement, et des membres du club venus voir le Maître taper la balle et surtout signer quelques autographes.

Ce jeudi, les fans de tennis pourront se rendre à Palexpo pour assister aux entraînements des deux équipes qui s'affronteront dès vendredi pour remporter la 3ème édition de la Laver Cup.

