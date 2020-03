Les sportifs amateurs s’entraînent jour et nuit dans l’espace public

Les confinés d’élite s’entraînent chez eux ou dans des lieux tenus secret, afin de garder la forme olympique, en prévision des Jeux en sursis comme tout le reste. Les sans-grade sont dehors, ils suent sans se cacher, occupent la rue, les parcs et leurs pelouses. Cet espace commun, accessible et sans podium, leur sert de Macolin. Ils ont appris cela avant l’arrivée du coronavirus: s’étirer, courir, faire des pompes à la vue de tous.

Qu’est-ce qui change aujourd’hui? D’abord le nombre. On croise des sportifs anonymes par centaines, partout et à toute heure. Le coureur à pied ordinaire est désormais libre de ses horaires. Matin, midi et soir: allez au bord du Rhône, l’impression de voir des compétiteurs de tous âges s’échauffer avant de rejoindre la ligne de départ.

Sur les quais, rive droite et rive gauche, l’engouement pour la foulée longue semble être celui d’une veille de marathon, l’effet de groupe en moins. Des grappes, ici et là, mais sans se toucher les cuisses, sans expirer dans la nuque du lièvre qui vous précède.

À dire vrai, toute la ville est devenue coureuse, une Escalade géante délocalisée sous un soleil qui a choisi son camp: l’été, pas l’hiver. Mais il n’y a pas que cet effort collectif en mouvement. Le personnel de salle des fitness – les pros du coaching personnalisé comme les abonnés de cette sueur indoor – s’est lui aussi redéployé dans l’espace public.

Il accroche ses bras et ses jambes au mobilier urbain, s’invente des gymnases là où, hier encore, il n’y avait rien, il squatte enfin ces équipements sportifs en libre accès, principalement destinés à la pratique du sport adulte, comme nous le rappelle sur ses panneaux la Ville de Genève, qui a eu la bonne idée, il y a longtemps déjà, d’en installer en maints endroits, dans les parcs, aux abords des aires de jeux.

De Geisendorf à la place de Chateaubriand, en passant par les Acacias et le quai Ansermet, ils sont pris d’assaut. De jour comme de nuit. Ces aménagements ont été vernis à l’époque par le Département de la cohésion sociale. Ils le sont à nouveau à toutes les heures, tant l’effervescence qui règne alentour frappe l’observateur qui ne fait plus de pompe depuis des lustres.

Des pompes en ouverture, justement, une petite série de 50 pour réveiller son corps avant de le mettre au travail. Il est 22h30, ce mercredi soir, à l’extrémité nord du quartier des Pâquis. Roland (24 ans) et Shafiq (20 ans) occupent la place. Ils entament de nuit leur street workout, leur session d’exercices physiques mêlant gymnastique et musculation.

«En journée, il y a trop de monde et chez moi, c’est trop petit», résume Roland qui prépare son master en Relations internationales. Il enchaîne les figures de force et de souplesse en fixant le lac. Sans plus regarder sa montre, mais son minuteur. Soixante minutes assez intensives. Minuit approche, on ne l’a pas vu venir.

Retour par les quais, en s’arrêtant pour le plaisir sur celui des Bergues. Devant l’hôtel du même nom, le parking de luxe est désert. Les pavés sont libérés. Comme sont vides les rayons d’accessoires des magasins de sport. Bandes élastiques, haltères, cordes à sauter sont en rupture de stock. Le fitness à la maison fait fureur. Il prépare le corps au confinement général.