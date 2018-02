Les sous-traitances seront fortement limitées en EMS

La grève du personnel hôtelier, menée cet automne dans les résidences Notre-Dame et Plantamour, sises aux Pâquis, a payé: l’externalisation, qui menaçait ce service, ne se concrétisera sans doute jamais!

Mauro Poggia, patron du Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé (DEAS), vient, en effet, de proposer une modification du règlement sur la gestion des établissements pour personnes âgées (EMS), et plus particulièrement de son article consacré aux sous-traitances.

Si le Conseil d’État accepte cette modification, les possibilités d’externalisation en EMS seront fortement limitées. Jusqu’à présent, seules celles liées aux soins étaient prohibées. Dorénavant, toutes les externalisations seront même interdites en EMS, à l’exception des prestations concernant la confection des repas, ainsi que le traitement du linge plat (literie et draps de bain) et du linge de forme (uniformes des collaborateurs).

Le personnel de nettoyage (femmes de chambres, employés de cafétéria et lingères), dont les conditions de travail étaient menacées au sein des résidences Notre-Dame et Plantamour, ne pourra donc plus être sous-traité. Une vraie amélioration pour l’ensemble du secteur, estiment les syndicats. «Même si nous aurions évidemment préféré que toutes les externalisations soient prohibées», réagit Giulia Willig, au nom d’Unia, fer de lance de la grève du personnel hôtelier des deux résidences des Pâquis. Objectif plus que difficile à atteindre si l’on sait que quatre EMS sur cinq sous-traitent aujourd’hui leurs repas (notre édition du 14 décembre).

Tout est parti d’une vaste réflexion initiée cet automne par le patron du DEAS avec les différents partenaires du secteur, suite à la grève. «Un consensus s’est dégagé de ce groupe de travail qui a collaboré dans un climat de confiance, se félicite Mauro Poggia. Notre ambition visait à empêcher les sous-traitances dans les services de proximité avec la personne âgée. Celle-ci doit pouvoir retrouver des visages connus et rassurants.» Peu d’EMS sont touchés par la toute fraîche modification juridique proposée. Si le gouvernement donne son aval, un moratoire de trois ans leur permettra de se mettre en conformité avec la nouvelle loi. (TDG)