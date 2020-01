Les socialistes veulent «balayer» la majorité de droite au Conseil municipal

La menuiserie Fazio & Cie, aux Eaux-Vives, cultive «l'art du travail bien fait». C'est sans doute pour cela, mais aussi pour montrer qu'elle défend «l'économie de proximité», que la section Ville de Genève du Parti socialiste a choisi mardi la petite manufacture locale d'un militant pour présenter sa stratégie en vue des élections municipales du 15 mars.

L'objectif est clair: maintenir les deux sièges au Conseil administratif et «balayer» la majorité que la droite élargie impose au Conseil municipal depuis 2011. «Avec 18 sièges, nous sommes le parti le plus fort et entendons le rester. Mais les propositions de la gauche ont souvent été freinées par la courte majorité de droite», regrette Maria Casares. La cheffe de groupe fustige le rôle du MCG, qui se dit «ni de droite, ni de gauche, mais vote la plupart du temps à droite». Pour obtenir le plus de sièges possible, des apparentements ont été signés avec les partis de l'Alternative de gauche: les Verts, mais aussi les deux formations d'Ensemble à Gauche qui se déchirent aujourd'hui, SolidaritéS et le Parti du Travail.

Urgence climatique

Sous la caméra bienveillante d'une agence de communication, les socialistes ont présenté quelques-uns de leurs candidats pour le Conseil municipal. La liste – presque paritaire – en compte 46, 21 femmes et 25 hommes. Ainsi que le souligne leur programme, ils auront à cœur de «résoudre l'urgence climatique, qui est étroitement liée à la justice sociale». Une formule qui met en avant le thème incontournable de ces élections, sans pour autant renier les fondamentaux du parti.

«Nous ne sommes pas tous égaux face à la chaleur urbaine», insiste le conseiller municipal Olivier Gurtner, citant un taux de végétalisation de 38% dans le quartier de Champel contre 6% seulement aux Pâquis. Pour le PS, il faut donc aller plus vite, plus fort. Le plan de végétalisation présenté l'été dernier par Guillaume Barazzone? «Qu'une photographie sans ambition politique.» L'aménagement de nouvelles places comme celles des Grottes et de Saint-Gervais par le département de Rémy Pagani? «Trop minéral.» La dimension écologique doit être systématiquement intégrée dans les plans localisés de quartier. Olivier Gurtner propose par exemple de privilégier certains types de sols (le gravier ou le bois et non toujours le béton) ou de classer certains arbres importants de par leur âge ou leur taille.

Entente «parfaite»

Les socialistes n'en ont dit mot mardi, mais ils craignent de voir les Verts les dépasser. Si c'était le cas, cela pourrait avoir un impact sur l'élection au Conseil administratif. L'Exécutif compte actuellement quatre élus de gauche (sur cinq): deux socialistes, un Vert et un issu d'Ensemble à Gauche. Si les écologistes sont devant, le PS accepterait-il de retirer son candidat le moins bien placé pour le second tour? «On tranchera au soir du 15 mars en fonction des résultats», évacue le coprésident de la section Ville Sylvain Thévoz.

En attendant, le PS compte sur Christina Kitsos et Sami Kanaan pour conserver ses deux sièges. On prête aux deux candidats une relation compliquée. La populaire conseillère municipale de 38 ans, qui n'était pas le premier choix des instances dirigeantes du parti, ne bénéficierait pas d'un soutien sans faille à l'interne. «C'est une campagne électorale», répond-elle laconiquement. «Le parti et le comité de la section sont entièrement derrière leur candidate», assure Sylvain Thévoz.

Sami Kanaan affirme, lui, que l'entente avec Christina Kitsos est «parfaite». Unique magistrat à se représenter, ne craint-il pas de payer dans les urnes l'affaire des notes de frais? «Si je n'avais pas été maire l'année dernière, et dû à ce titre représenter le Conseil administratif, ma seule déclaration aurait été de dire que mes frais n'ont pas été épinglés par la Cour des comptes.» L’élu soupire: «En tant que seul sortant, on me colle tout sur le dos. C’est tout juste si je ne suis pas responsable du réchauffement climatique.»