Les seniors aussi manquent de fer

C’est aux seniors et au grand public que s’adressera la conférence du Dr Grigorios Notaridis mardi soir. Lors de cet événement, organisé par la «Tribune de Genève» en partenariat avec l’entreprise pharmaceutique Vifor (ex-Galenica), ce spécialiste FMH en médecine interne générale, formé en gériatrie, va expliquer ce qu’est une carence en fer, une anémie, leurs causes, leurs signes, comment les prévenir et les corriger.

Rappelez-nous la différence entre anémie et carence en fer.

La carence est un déficit de fer dans le corps. Tandis que l’anémie est une diminution de la concentration d’hémoglobine. Toutes les anémies ne sont pas dues à une carence en fer, sauf l’anémie que l’on qualifie de ferriprive.

Il existe plusieurs groupes de population à risque, notamment les femmes qui n’ont pas atteint la ménopause. Pourquoi focaliser sur les seniors?

Je confirme que les femmes qui ont des règles abondantes, celles qui sont enceintes et qui allaitent ainsi que les personnes atteintes de maladies chroniques sont plus exposées. Mais c’est aussi un phénomène très fréquent chez les personnes âgées. Or, ce n’est pas une conséquence normale du vieillissement. Étant donné la fragilité des seniors, il faut être attentif. À partir de 85 ans, une personne sur quatre est concernée, avec une prédominance masculine.

Quelles sont les conséquences d’une anémie chez les personnes âgées?

Elle peut affecter leur qualité de vie, leurs activités du quotidien, comme la marche. On a aussi fait le lien entre anémie et risques de chute et de fracture. L’anémie peut aussi affaiblir la sphère cognitive.

Le traitement est-il le même pour un senior que pour tout un chacun?

Le suivi doit être régulier chez le généraliste et ne pas reposer uniquement sur la prise de sang mais aussi sur une discussion franche avec le patient. Si la personne âgée se sent essoufflée, il ne faut pas considérer que c’est normal avec l’âge, il faut le signaler. L’hygiène de vie est aussi très importante, il faut avoir une alimentation qui permette de fournir tous les apports nécessaires, avec des fruits, des légumes et de la viande.

Quels sont les premiers signes auxquels il faut être attentif?

Un affaiblissement général, une fatigue inexpliquée. Certains sont simplement tout pâles, d’autres peuvent avoir des difficultés respiratoires, des troubles de l’équilibre ou des palpitations.

Avez-vous des liens d’intérêts avec l’entreprise pharmaceutique partenaire, Vifor?

Aucun, si ce n’est les honoraires que je touche pour la conférence, qui vont partir en donation.