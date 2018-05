Les scooters sur les trottoirs interpellent les députés

Le nouveau ministre des Transports, Serge Dal Busco, sera au courant dès sa prise de fonction, ce vendredi: la présence de motos et scooters sur les trottoirs genevois, qui a défrayé la chronique l’an dernier, suscite toujours la polémique. Le Grand Conseil vient de lui transmettre deux pétitions sur le sujet, façon de dire que le parlement les juge pertinentes. L’une, émanant de l’ATE et munie de 994 signatures, demande que cesse la tolérance face à l’encombrement des trottoirs par des engins motorisés potentiellement périlleux pour les piétons. L’autre, issue du TCS et dotée de 5044 soutiens, réclame que cette tolérance perdure.

Rappelons qu’il s’agit d’une tolérance partielle, puisqu’elle n’est reconnue ni par la police, ni par la justice, ni par la législation routière. Par contre, le contrat de prestations passé entre l’État et la Fondation des parkings, qui assure le contrôle du stationnement dans certaines communes urbaines, prévoit que les contractuels ferment les yeux dans certains cas où la présence de scooters et motos n’occasionne pas trop de gêne sur le trottoir. Le Département des transports, qui avait rappelé cette tolérance dans une brochure l’été dernier, avait été sommé de cesser cette promotion. Et cela bien que Berne ait estimé qu’une telle pratique entrait dans la marge de manœuvre du Canton.

Le 25 mai, des majorités composites se sont formées pour renvoyer les deux textes au Conseil d’État. Un apaisement? Que nenni. Au fil du débat, le MCG Christian Flury a d’ailleurs accusé la gauche de «rouvrir la guerre des transports». Au nom de la commission qui les a examinés, Alexis Barbey a souhaité «bonne chance au gouvernement» pour s’occuper du cas. Le libéral-radical estime qu’une solution partielle pourrait être trouvée en dessinant des cases deux-roues sur les trottoirs quand cela est possible. Pour le socialiste Thomas Wenger, il vaut mieux transformer des cases pour voitures en quatre ou cinq places pour motos et promouvoir la mobilité douce ainsi que les transports publics.

(TDG)