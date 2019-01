Les sapins de Noël squattent au pied des immeubles

Après avoir trôné dans nos salons, les sapins de Noël tout secs occupent nos rues. «On est en plein pic, confirme Alain Bussard, chef de l’unité collecte des déchets à la Ville de Genève. D’ici à deux semaines, ce sera fini.» Comme chaque année, de nombreux ménages s’en sont débarrassés après la fête des Rois, le 6 janvier.

L’Épiphanie tombait cette année la veille de la rentrée scolaire et de la reprise du travail pour beaucoup. Alors forcément, ces derniers jours, toujours plus d’arbres en fin de vie nous accueillent à l’entrée des immeubles. Et certains s’impatientent de voir les conifères traîner là trop longtemps. «C’est drôle comme certaines personnes ont du plaisir à garder chez elle leur sapin durant un mois, mais ne supportent pas de le voir plus de vingt-quatre heures en bas», sourit Alain Bussard.

Appeler la voirie

En Ville de Genève, pour être ramassés, les arbres doivent être déposés entre 5 h et 6 h 30 du matin aux mêmes emplacements que les ordures ménagères. Dans les faits, le regroupement sauvage dans la rue domine. Deux camions de la voirie sillonnent les rues le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le site de la Ville ne précise toutefois pas que le lundi et jeudi, le ramassage a lieu uniquement sur la Rive droite, et le mardi et vendredi sur la Rive gauche. Ainsi, si vous déposez votre arbre le lundi à 7 h aux Pâquis, il restera là durant trois jours. «Pour optimiser le trajet des véhicules de la collecte des sapins, il est possible d'avertir la voirie par téléphone quand des arbres sont laissés», rappelle Alain Bussard. Un comportement encore peu adopté, la voirie ne reçoit que deux à trois appels par jour, au maximum.

Une semaine d’attente