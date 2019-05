Les routes qui seront fermées ce week-end à cause du marathon

Il faudra adapter son itinéraire samedi et dimanche à Genève, à cause des différentes courses de l’événement «Harmony Genève Marathon for Unicef». Près de 18'000 coureurs traverseront pas moins de treize communes du canton: Chêne-Bougeries, Chêne-Bourg, Choulex, CollongeBellerive, Cologny, Genève, Gy, Jussy, Meinier, Thônex, Presinge, Puplinge et Vandoeuvres.

Circulation interdite ou perturbée

Les plus grosses perturbations concernent des zones de la Rive gauche. Samedi, entre 16h et 22h, le Quai Gustave-Ador, la rampe de Cologny, la route de Vandoeuvres, la route de Mon-Idée, l'avenue de Bel-Air et le chemin des Fourches seront interdits à la circulation entre 16h30 et 21h30, ou le trafic y sera fortement perturbé. Une partie de l'avenue de Bel-Air sera interdite au stationnement du 10 mai de 8h au 12 mai à 12h. A Thônex, certaines routes seront également closes entre 20h et 20h30 à cause du départ du Nordic Walking.

Dimanche, à cause du tracé du semi-marathon et du marathon, le pont du Mont-Blanc sera fermé à la circulation entre 6h et 17h30. Les axes suivants seront clos ou fortement perturbés lors de cette même tranche horaire: le Quai Gustave-Ador, la Tranchée Couverte de Vésenaz, la route de Vandoeuvres, la route de Mon-Idée, l'avenue de Bel-Air, la route de Bellebouche, la route de Jussy, la route de Compois, la route de la Capite, le quai du Mont-Blanc, le quai Wilson, la rue Philippe-Plantamour, la rue du Rhône ainsi que certaines axes des communes de Jussy, Puplinge (10h30-13h30), Gy, Meinier (10h-11h30) et Choulex.

Voir la cartes des routes fermées et des itinéraires conseillés

Transports publics gratuits

Tous les coureurs bénéficient des transports publics gratuitement le jour de leur course.

Prévoir une marge

Les organisateurs conseillent aux coureurs de prendre les trams ou les bus desservis à Bel Air (notamment la ligne 12) ou à Rive, au plus tard 1h30 avant l’heure de départ de votre course. (TDG)