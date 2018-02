Les riches fuient Genève? La gauche n’y croit pas

Interprétation erronée ou réalité désagréable? Deux articles récents parus dans la Tribune de Genève – dont une interview de Serge Dal Busco, le ministre des Finances – laissaient entendre que l’exode des plus gros contribuables genevois avait débuté en raison d’une fiscalité trop lourde. Une information que démentent avec force des élus du Parti socialiste, des Verts et d’Ensemble à Gauche, qui s’en remettent, pour les chiffres, aux données transmises par l’administration fiscale.

«Il est tout simplement scandaleux d’oser dire que les riches fuient le canton, réagit le député PS Romain de Sainte Marie. Et cela parce que l’évolution des catégories de contribuables les plus fortunés montre le contraire. Ce qu’on nous a servi, c’est un discours de campagne électorale et d’avocats fiscalistes.»

Cas particuliers et tendance

De fait, entre 2006 et 2014, le nombre de résidents genevois disposant d’une fortune de plus de 5 millions de francs est passé de 2081 à 3149, soit une augmentation de 51%. Il y a certes eu, entre 2010 et 2015, 25 arrivées et 46 départs de très gros contribuables (ceux dont l’impôt est égal ou supérieur à un million de francs), comme l’a indiqué le Département des finances. «Nous n’observons toutefois pas de tendance spécifique récente», a ajouté Roland Godel, secrétaire général du département.

«Je ne suis évidemment pas pour la fuite des riches, précise Romain de Sainte Marie. Ce que nous défendons, c’est le principe d’équité devant l’impôt. Ce que n’assurent ni le bouclier fiscal ni les forfaits fiscaux. L’impôt doit servir à réduire l’inégalité de la répartition des richesses, qui ne cesse d’augmenter. Si on ne l’utilise pas pour cela, c’est la classe moyenne qui en fait les frais.»

Par ailleurs, le socialiste n’écarte pas d’emblée une réforme de l’imposition de la fortune: «Pourquoi pas? Mais on doit attaquer le problème globalement. J’estime ainsi qu’il faudrait en parallèle supprimer le bouclier fiscal.»

«Genève a d’autres atouts»

On n’en pense pas moins du côté d’Ensemble à Gauche. «L’argument de la pression fiscale qui étranglerait les riches me paraît plus que discutable, prolonge la députée et candidat au Conseil d’État Jocelyne Haller. Lorsque ces personnes viennent à Genève, elles ne le font pas uniquement pour des raisons fiscales. La qualité des infrastructures à Genève, de même que plus globalement la qualité de vie, jouent un grand rôle. On le voit dans les cantons qui, comme Zurich, ont renoncé aux forfaits fiscaux (ndlr: contribuables étrangers taxés sur l’évaluation de leurs dépenses). Il n’y a pas eu d’exode. Et ceux qui sont restés ont compensé les rentrées fiscales de ceux qui sont partis.»

Pour l’élue, il ne fait pas de doute que cette thématique est montée en épingle, «de manière opportuniste», par le député Ronald Zacharias (candidat au Conseil d’État), désormais passé au Genève en marche d’Éric Stauffer. «Ces gens viennent nous parler des malheurs des plus riches alors que la majorité de la population peine à boucler ses fins de mois, ajoute-t-elle. C’est tout simplement incroyable!»

Un problème d’éthique

La députée Verte Sophie Forster Carbonnier placer également le débat sur le plan de la morale. «Il fut un temps où les personnes fortunées vivant à Genève souhaitaient rendre quelque chose à la communauté qui leur avait permis de prospérer, commente-t-elle. C’est peut-être très protestant, mais c’est une position morale qui me parle davantage que le discours que j’entends aujourd’hui.»

Quel discours? «Certaines personnes se vantent sans vergogne de déplacer leurs sociétés d’une dizaine de kilomètres pour économiser quelques milliers de francs (ndlr: une référence au déménagement à Tannay d’une société partiellement en mains de l’épouse de Ronald Zacharias). Sur le plan éthique, cela me navre d’autant plus lorsque ce sont des élus et qu’ils créent un club des riches. Tout cela manque de hauteur. On ne construit pas une société durable de cette manière.»

L’élue ne nie toutefois pas la pression que fait peser sur le Canton la concurrence fiscale. «Il faudrait parvenir à limiter cette concurrence entre cantons, conclut-elle. Ce n’est pas sain. Je ne suis par exemple pas certaine que les cantons contributeurs à la péréquation intercantonale – dont Genève – vont accepter longtemps de verser de l’argent à des cantons qui pratiquent le dumping fiscal.»

On l’aura compris, la gauche ne voit pas d’indices prouvant que la fiscalité genevoise est subitement devenue insupportable pour les plus aisés des citoyens. Et force est de constater qu’à l’exception du dossier encore ouvert de l’imposition des entreprises aucune réforme n’expliquerait un soudain ras-le-bol de cette catégorie de contribuables. (TDG)