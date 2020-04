Les résultats des élections municipales seront connus ce mardi

«Mardi 7 avril dès 18h30.» Ultime singularité de cette étrange campagne 2020: les résultats du second tour des élections municipales ne seront pas connus lors du traditionnel dimanche de clôture du scrutin, mais seulement deux jours plus tard.

Le dépouillement débute lundi. En raison de l’épidémie due au coronavirus, il s’effectue avec une équipe réduite à son maximum. L’objectif est de «garantir le respect des conditions sanitaires, notamment en termes de distance à conserver entre les personnes», précisait la semaine dernière le Conseil d’État.

Recours rejeté

Après avoir consulté les partis, le gouvernement avait décidé de maintenir le second tour des élections, en misant sur le vote par correspondance. Ensemble à Gauche (EàG) et le MCG ont déposé un recours. Selon eux, impossible de faire campagne dans les conditions actuelles.

La justice a tranché trois jours seulement avant le scrutin. La Chambre constitutionnelle de la Cour de justice a estimé que la tenue du scrutin était «acceptable» au vu «du déroulement de la campagne électorale et des circonstances particulières du scrutin, telles que l’absence de nouveaux candidats ou de formation d’alliances très différentes de celles présentes au premier tour, ainsi que des mesures prises par le Conseil d’État».

Gros tournus en Ville

Sur les 45 communes genevoises, 21 ont besoin d’un second tour pour connaître leurs élus au Conseil administratif. Parmi elles, la Ville de Genève, Vernier, Meyrin, Lancy ou encore Onex. Au total, 86 candidats sont en lice. En Ville, l’enjeu est de taille. Quatre magistrats sur cinq ne se représentent pas. Et sur les seize candidats sur la ligne de départ, douze sont encore en lice pour le second tour.

Portés par la logique des blocs, les quatre candidats socialistes et Verts sont arrivés en tête le 15 mars. Leur élection ne devrait pas être contestée dans la mesure où les partis de droite ne sont, eux, pas parvenus à conclure une alliance.

Comme depuis plus de vingt ans maintenant, la droite devrait donc se contenter d’un seul siège. Ce sont le PLR Simon Brandt et la PDC Marie Barbey-Chappuis qui se le disputent. À peine 500 suffrages les séparaient lors du premier tour.

Quelle participation?

Ces deux candidats, comme beaucoup d’autres en Ville et dans les communes, étaient bien obligés de prendre leur mal en patience ce week-end. «Les jeux sont faits», a écrit la démocrate-chrétienne sur Facebook dimanche, illustrant sa publication avec un dessin de l’auteure de BD Mathou. Elle montre une jeune femme sur un nuage qui se dit que «tout est possible».

Simon Brandt, de son côté, recommandait à ses amis Facebook en cette période de confinement l’adaptation télévisuelle du «Comte de Monte-Cristo» «avec l’immense Jacques Weber dans le rôle d’Edmond Dantès qui nous rappelle que l’humaine sagesse est tout entière dans ces deux mots: attendre et espérer!»

Samedi à 23h59, le taux de participation était de 24,3%. Mais comme le précisait cette semaine le directeur du Service des votations et élections (SVE), Patrick Ascheri, «ce taux représente uniquement les bulletins traités». Il est en fait supérieur si l’on prend en compte l’ensemble des «bulletins rentrés». En outre, quelque 200 nouvelles personnes sont allées déposer leur bulletin au SVE dimanche, dont certaines «masquées et gantées, d’autres en tenue de jogging ou encore en famille», raconte «Le Courrier». Selon la Chancellerie, le taux de participation final sera rendu public lundi dans la matinée.