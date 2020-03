Les restaurateurs encaissent le choc: «La situation n'était plus tenable.»

«Sorry, the restaurant is closed.» Sur la place du Bourg-de-Four, lundi après-midi, l'heure était au refoulement des touristes médusés. Quelques heures plus tôt, le Conseil d'Etat a ordonné la fermeture de tous les établissements à compter de 18h, lundi soir.

«On s'y préparait», reconnaît Alan Rubin, patron du Café des arts, en plein coeur de la Vieille-Ville. Depuis vendredi, l'établissement s'était limité à recevoir cinquante personnes à la fois. Mais désormais, il n'y a rien d'autre à faire que monter les chaises et nettoyer pour une fermeture à durée indéterminée. Jusqu'au 29 mars? Le restaurateur n'y croit pas. «Ça durera beaucoup plus.»

Photo: Enrico Gastaldello

Faire un tour des restaurateurs et patrons de bistrots d'une ville qui prépare son semi-confinement, c'est entendre les mêmes mots. L'incertitude d'abord. Dans l'immédiat, le chômage partiel va s'imposer pour le personnel de la plupart des établissements. «Chômage pour tout le monde», confirme Maurice Billon, de la brasserie du Molard et sa vingtaine d'employés. Lui aussi range sa terrasse comme si l'hiver débutait devant des touristes sirotant un dernier Spritz. «On leur dit qu'on ferme, mais ils ont du mal à comprendre.»

Chômage partiel et plats à l'emporter

Face au néant qui s'annonce ces prochaines semaines, beaucoup avaient anticipé et déjà refoulé les clients avant l'interdiction formelle. Pour d'autres, une petite planche de salut subsiste. Les livraisons à domicile et les plats à l'emporter. À Saint-Jean, le restaurant des Tilleuls s'y prépare mais ne voit là qu'une très maigre consolation. «La carte sera réduite à 80% et deux tiers du personnel sera mis au chômage partiel», indique Stéphane Orasianu. La mine inquiète, le restaurateur a vu sa terrasse se dépeupler ces derniers jours. De 70 couverts vendredi soir, il est passé à 40, samedi. Le vide, sachant que le restaurant peut accueillir jusqu'à 160 personnes et qu'on s'y presse au moindre rayon de soleil. «Voici treize ans que je suis ici, je n'ai jamais vécu une telle situation de crise.»

L'heure de la fermeture obligatoire n'a pas encore retenti que les questions se bousculent déjà. Aux restaurant des Tilleuls, environ 50'000 francs manqueront dans les caisses à la fin du mois de mars. «Dois-je puiser dans mes économies? Renoncer à payer mon loyer?», s'interroge Stéphane Orasianu entre deux coups de fils dans l'urgence.

Le patron esquisse des mesures qui pourraient soulager la branche, du report des charges de la TVA et des charges sociales, au paiement différé de la taxe d'occupation pour sa terrasse (9200 francs dans son cas). Mais il n'obtiendra aucune réponse aujourd'hui.

Un sacrifice collectif

Si les questions sans réponses se succèdent parmi les restaurateurs, il n'y a pas l'once d'un mouvement de protestation chez Laurent Terlinchamp, président de la Société des cafetiers, restaurateurs et hôteliers de Genève. «On encaisse le choc, mais la situation n'était plus tenable. Il fallait un sacrifice fort, collectif, pour protéger les clients et le personnel. Nous le faisons.»

Photo: Enrico Gastaldello

Dans l'immédiat, le représentant de la branche veut faire confiance aux autorités et aux mesures économiques mises en place. Il cite l'accès facilité au chômage partiel et la mobilisation d'un fonds de 10 millions qui permettra de garantir des liquidités aux commerces en difficulté. «Nous avons de grandes interrogations sur notre devenir, mais au moins, mais ces mesures nous donnent le sentiment que nous ne sommes pas seuls.»