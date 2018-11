Les recruteurs sont au travail à la Cité des métiers

Elle est drôlement instructive cette Cité des métiers. On y retournerait tous les jours pour y lire, par-dessus l’épaule des adolescents qui la visitent, notre avenir professionnel, son présent aussi. Les recruteurs sont au travail, du matin au soir, remplissant leur carnet de candidatures. L’enjeu est de taille, la relève des métiers d’aujourd’hui et de demain se joue ici, durant six jours, denses et très fréquentés.

«Le temps d’une visite, devenez professionnel de la santé», annoncent les Hôpitaux universitaires de Genève. Cinq espaces de mise en pratique à la première personne: «J’opère», «je fais naître et grandir», «J’investigue», «J’écoute» et «Je soigne». Initiation passionnante. Cinq filières prises d’assaut. Me voici, pour de semblant, dans la peau d’une sage-femme et d’un chirurgien.

Cession d’embauche

Jeudi 22 novembre, les plus concernés sont revenus pour une cession d’embauche théorique, une «matinée de recrutement», toujours sous l’égide des HUG. Sa direction des ressources humaines a fait passer des entretiens d’orientation aux personnes intéressées par un apprentissage au sein de cette ville dans la ville. Une manière originale de se préparer à candidater pour des postes qui seront officiellement mis au concours à partir de janvier 2019.

Sur le stand des hautes écoles spécialisées, on ne recrute pas, on sensibilise. Comment? En demandant aux participants de glisser leur main dans des «boîtes sensorielles», afin de sentir, à l’aveugle, les formes et les textures. C’est la psychomotricité qui s’enseigne ici. Des travailleurs sociaux échangent avec les petites mains qui verbalisent ce qu’elles viennent de toucher. Un dialogue se noue, un univers se découvre par le jeu et son commentaire.

L’esprit pompier

Le rire est également une porte d’entrée qui permet d’aller à l’essentiel. On humanise le métier que l’on présente en en faisant ressortir l’esprit. Trois mannequins portant un équipement complet pour se protéger du feu. La panoplie du sapeur, casqué, botté, ganté. L’enfant veut toucher, il a raison, pour vérifier l’épaisseur. Le mannequin bouge: un vrai pompier est caché à l’intérieur, authentique, accessible, rapidement adopté.

Des scènes hilarantes qui mettent en joie des classes entières. L’esprit pompier sert de carte de visite ludique au stand de la Ville de Genève. On humanise une profession qui en impose et fait rêver, en renonçant à la débauche de moyens pour la raconter. Le reste est à l’avenant: des véhicules de secours dans lesquels on peut monter, s’asseoir, tenir les manettes, tout en suivant les explications concrètes de son aîné.

Simulation de fouilles

Du simple, du cash. Qui répond au stand voisin où, pour devenir archéologue, on doit commencer par se mettre à genou dan un grand carré de terre: simulation de fouilles, au pied d’un temple reconstitué, pas si miniature que cela. Du monde tout autour, qui discute en creusant avec le chef d’équipe.

Ce chantier-là mérite aussi le détour. Il vous reste un week-end entier pour vous lancer dans un apprentissage ou, pourquoi pas, changer de métier. La Halle 6 de Palexpo vous tend les bras, de 9h à 18h, samedi et dimanche. L’entrée est gratuite pour tous les âges. (TDG)