Les questions soulevées par le cas Simon Brandt

L’interpellation du député et candidat à la Mairie Simon Brandt réactive, peut-être à tort, les souvenirs et les divisions liées à l’affaire Maudet. Après le parti cantonal, c’est cette fois la section Ville du PLR, la plus grande, qui trinque, et ce à trois mois des élections municipales. Et alors que le procureur général Olivier Jornot, lui-même PLR, prépare sa réélection.

Quelle suite politique?

Réuni en urgence dimanche, le comité du PLR Ville a décidé de maintenir sa confiance en Simon Brandt. «Il s’est expliqué pendant une heure et nous avons pu lui poser toutes les questions utiles, détaille Vincent Latapie, son président. J’ai ensuite posé une seule question: est-ce que Simon est toujours le mieux placé pour défendre les couleurs du PLR? Autour de la table, la réponse a été oui à l'unanimité.»

Exit la tenue d’une assemblée générale extraordinaire. Dans des délais aussi courts, seul le comité aurait pu la convoquer. Aucun autre candidat ne viendra donc former un ticket avec Simon Brandt. «Toutes les autres options auraient prêté le flanc à la division», affirme Vincent Latapie. Les délais sont serrés. Les partis n’ont que jusqu’au 9 janvier à midi pour remplacer éventuellement un candidat. Après, c’est trop tard. «Il est en revanche possible de présenter une nouvelle candidature pour le second tour», précise la chancellerie.

Samedi, en marge des débats budgétaires, trois noms d’élus susceptibles de venir jouer les sauveurs de dernière minute ont circulé. Dont ceux des députés Adrien Genecand, qui ne fait «pas de commentaire», et Natacha Buffet-Desfayes, laquelle «répondra à la question d’une candidature le jour où elle se posera». Quant à la conseillère municipale Sophie Courvoisier, également citée, elle regrette que cette nouvelle affaire ternisse encore un peu plus la confiance des citoyens dans les institutions. «Sans préjuger du fond, mon parti trouve normal d’avoir un candidat qui est mis en prévention», déplore celle qui, déjà échaudée par l’affaire Maudet, ne se représentera pas.

Comment faire campagne?

Dans l’interview accordée à la «Tribune de Genève», Simon Brandt assure que son interpellation lui a «paradoxalement donné beaucoup d’énergie». S’il admet que sa mise en prévention est un «coup dur», Vincent Latapie rappelle, lui, que Simon Brandt est présumé innocent. «S’il suffisait de déposer une plainte pénale et que la personne soit mise en prévention pour faire tomber un adversaire politique, ce serait beaucoup trop facile», souligne-t-il.

Mais sa campagne, basée sur l’exemplarité, est fragilisée. Pour un élu libéral-radical préférant rester anonyme, le maintien de Simon Brandt relève du «suicide politique». Plus mesuré, le député Cyril Aellen rappelle sur Facebook que la section Ville est indépendante: «Que Simon Brandt reste candidat au Conseil administratif est une question exclusivement politique. Le PLR Ville de Genève, dont je ne suis pas membre, est totalement libre de désigner et de maintenir le candidat qu’elle veut. Il sera évidemment comptable des choix politiques qu’il fait le soir du 15 mars 2020.»

Le volet de l'enquête du Ministère public

L’interpellation de l’élu pose d’autres questions. Formellement, son arrestation à l’aube par une dizaine d’agents était-elle justifiée? «C’était impossible de faire plus violent, à part en mobilisant le char Piranha ou le groupe d’intervention», a ironisé l’intéressé après sa relaxe. Mais selon les professionnels, la méthode n’avait rien de particulier: «Elle peut étonner, notamment sous l'angle de la proportionnalité», reconnaît l’avocat Pierre Bayenet, lui aussi candidat à l’Exécutif. «Mais en réalité, cette brutalité est celle de l'application quotidienne de la justice pénale. Je la déplore. Elle est dure et choque toujours ceux qui n'ont pas habituellement affaire à elle. Simon Brandt en a découvert la face cachée.»

Un avis partagé par trois autres avocats que nous avons contactés. Tout juste l’un d’eux précise-t-il que le Ministère public avait le choix avec une simple convocation. Autre nuance: «Je suis surpris que les opérations de police menées vendredi n’aient pas été menées par la police judiciaire, qui avait pourtant conduit l’enquête jusqu’alors», estime Me Romain Jordan. Reste le fond. Simon Brandt explique que les accusations dont il fait l’objet portent sur deux volets, l’un relatif à la diffusion du rapport sur les notes de frais des fonctionnaires de la Ville, l’autre à une éventuelle transmission de données de police à un tiers. Un mauvais procès dans les deux cas, selon lui. «Je peine à croire que le Ministère public se soit embarqué à l’aveugle dans cette affaire», nous confie toutefois un connaisseur du Palais. À ce stade, les faits manquent pour trancher. Les connaîtra-t-on rapidement? Impossible à dire: «Cela ne devrait pas être difficile de retracer les éventuelles connexions de Simon Brandt à la base de données de la police, soupire une huile du PLR. Mais le procureur général a passablement d’autres activités en parallèle.»

Élections judiciaires à venir

Parmi les activités du procureur général au cours de ces prochains mois figure certainement sa réélection... Les candidatures pour l’élection judiciaire des 26 avril et 17 mai devront être déposées début février. Pour l’heure, le sortant Olivier Jornot est seul en lice, mais la gauche, espérant qu’il soit lâché par une partie de son camp, n’a pas renoncé. Afin d’éviter un cavalier seul de dernière minute comme lors des dernières élections où Ensemble à Gauche avait lancé Pierre Bayenet sans concertation, des discussions entre partis se déroulent sous l’égide de l’association des juristes progressistes.