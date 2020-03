Les quais sont restés ouverts, mais sous bonne surveillance

Le président du gouvernement genevois ayant déclaré cette semaine que la situation sanitaire n’était pas la même à Genève que dans le Tessin, il s’est donné un jour supplémentaire pour observer ses concitoyens dans l’espace public, avant, peut-être, de les renvoyer définitivement à la maison. Ce jour de tolérance accordé est ce samedi 28 mars.

Comme la météo se montre peu collaborante – il n’y a toujours pas de gendarme dans le ciel -, on a déployé les forces de l’ordre sur terre et sur l’eau. Patrouilles motorisées et bateau de la police de la navigation. Les bords du lac sont surveillés deux fois. Un peu comme un week-end de compétition sportive, si l’on veut, genre triathlon international.

Soustraction à grande échelle

Les mesures prises au ras de la chaussée y font en tout cas penser: on a éliminé toutes les places de parking en bordure de quais. C’est la Protection civile qui s’est chargée de cette soustraction à grande échelle. Elle était à pied d’œuvre bien avant l’aube. Trois de ses véhicules de transport tournaient encore dans les parcs en milieu d’après-midi.

La police, avec l'appui de la Protection civile, a procédé à un bouclage des abords lacustres afin d'interdire le stationnement des véhicules privés. (Photo Laurent Guiraud)

Objectif connu. Il est rappelé dans le communiqué de la police cantonale envoyé aux rédactions peu avant 15h. Citation: «Le périmètre concerné par cette restriction, soit l’interdiction de stationner les véhicules privés, court du pavillon Ruth en bas de la rampe de Vésenaz juqu’au quai Wilson, près de la Perle du Lac. Le bouclage est matérialisé par 120 panneaux d’interdiction de stationner, 300 barrières Vauban, ainsi que 9,5 kilomètres de rubalise. Il sera maintenu jusqu’à nouvel ordre.»

Vexation dissuasive

Donc, pour prévenir les rassemblements de personnes dans la Rade, on décourage les gens de sortir avec leurs voitures. Cette vexation dissuasive a dix jours de retard sur la réalité quotidienne de notre ville. Les habitants ont depuis longtemps renoncé à leur véhicule: ils marchent, courent et pédalent. Par milliers, ce samedi, parce qu’il fait beau et qu’on le sait depuis des jours.

Nos quais étant larges, la police a peu à intervenir. Mais les flux de personnes sont bien présents, les mobilités se croisent, les sonnettes de deux-roues se signalent à nos oreilles flâneuses, les pelouses se remplissent de monde et les jetées sont pleines de corps dénudés en train de bronzer sur les cailloux.

La police patrouille, sur les quais et sur le lac. (Photo Laurent Guiraud)

Ce casting estival, à l’insouciance affichée, doit faire bizarre au gérant de la buvette des Bains des Pâquis qui, le premier, il y a une éternité déjà, a décidé de fermer son établissement, rappelant au passage que, par beau temps, le week-end, c’est 5000 personnes réunies, du goléron jusqu’au phare.

Les 5000, et même plus, sont bien là ce samedi après-midi, sur les deux rives, mais en mouvement, dans une sorte de fluidité disciplinaire qui laisse à penser que tout va bien. On fait semblant en retenant son souffle, en sachant, sans se le dire, que la vague annoncée est en train de nous arriver dans la figure.

Gravité générale

Cette menace est palpable: elle se lit dans les yeux des promeneurs. Une gravité générale accompagne cette humanité silencieuse. Elle se découvre également sur le visage d’un candidat aux élections à venir, croisé par hasard sur le quai Wilson. Il est en campagne mais cela ne se devine pas. Démarche rapide, celle d’un homme pressé de rentrer chez lui. La peur de ne pas être élu semble, à cet instant, le cadet de ses soucis.