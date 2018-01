Les projets de transports collectifs seront mieux pilotés

La conduite administrative et politique des projets de transports collectifs devrait s’améliorer à Genève. Mercredi, le Conseil d’État a adopté la mise en place d’une nouvelle organisation de pilotage, qui concerne les départements de l’aménagement et des transports. Il a ainsi accepté d’instaurer un comité de pilotage politique et une direction de projet spécifiques pour chaque projet majeur de transports collectifs.

Une réflexion ancienne

Précision importante, la réorganisation n’a rien à voir avec la décision de la Confédération, il y a une semaine, de ne pas financer différents projets franco-valdo-genevois, notamment l’extension du réseau de tram. «C’est très flatteur que vous puissiez penser que nous avons mis en place une telle réorganisation en quelques jours, réagit Benoît Pavageau, directeur des Transports collectifs du département de Luc Barthassat. En réalité, j’y travaille depuis une année.»

En raison de la multiplication du type de projets – tramway, trolleybus, bus électrique ou télécabine urbaine – le pilotage opérationnel sera désormais individualisé par projet. Autre modification importante: les communes et établissements publics concernés seront intégrés au niveau dispositif. Cette association au début du processus devrait permettre d’éviter un certain nombre de recours.

La présidence à Antonio Hodgers

La réforme, relève le communiqué du Conseil d’État, «renforce également le rôle de l’aménagement du territoire en désignant formellement le chef de ce département (ndlr: actuellement Antonio Hodgers) en tant que chef de la délégation du Conseil d’État aux transports et à l’aménagement». Et de préciser que, dans les faits, c’est déjà le cas depuis 2012. (TDG)