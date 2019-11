Les projets d'entreprises se colorent en vert

Luca Fazzone pianote sur son smartphone. Il comptabilise le nombre de nouvelles poubelles écologiques commandées, juste en sortant d’une des 54 sessions de la semaine de l’entrepreneuriat, qui se déroule jusqu’au 23 novembre dans divers lieux du canton (www.liberezvosidees.ch).

Après des études d’ingénieur, ce Genevois a participé au master en innovation intégrée Innokick, ce qui lui a donné l’envie d’entreprendre. Il vient de créer, avec deux autres associés, la start-up Up Green qui propose un nouveau récipient de tri des ordures. «Nous nous sommes aperçus que 45% des déchets organiques n’étaient pas recyclés. Au bout de quelques jours, la petite poubelle verte dégage des odeurs. Et des moucherons apparaissent.»

Bref, elle pue. «Nous avons alors eu l’idée de ralentir la décomposition des déchets en créant un vide partiel», résume l’entrepreneur en herbe. Il a ensuite fallu fixer le prix du produit. 150 francs? Trop cher, ont répondu des clients potentiels. «Nous avons dû ajuster le prix à 50 francs.» Et adapter la taille de la poubelle.

Nouvelles dimensions

Les Services industriels de Genève ont adoubé cette invention. Luca Fazzone a résumé lundi son parcours. Après un diplôme d’ingénieur délivré par l’HEPIA, il a complété sa formation avec les modules Innokick (entité rattachée aux HES) qui, a précisé sa directrice Nathalie Nyffeler, proposent des enseignements pour les ingénieurs, les économistes et les designers. Le jeune créateur intègre alors de nouvelles dimensions à ses compétences techniques, celles de la création et du dessin, et celles de la finance.

Apprendre comment fonctionne une entreprise? C’est aussi l’ambition de la Junior Entreprise Genève (JEG), qui regroupe une cinquantaine de membres. L’un d’entre eux, Pierre Tran, a aussi témoigné d’un mandat de la Fondation des parkings, celui de déterminer le prix qui pourrait être proposé aux utilisateurs de bornes de recharge électrique. Et de manière concrète: «Cela n’a pas été facile tous les jours. Il faisait froid, dans les parkings. Il fallait garder le sourire. Y croire.» Les membres de la JEG se sont répartis le travail pour recueillir les témoignages des usagers. Conclusion: l’endurance est, à coup sûr, l’une des qualités d’un chef d’entreprise.

Se débarrasser du jus noir

Laurence Fabry Lorenzini, formatrice à Espace Entreprise, a détaillé de son côté une opération de récolte des savonnettes proposées aux clients des hôtels. Ces recyclages sont effectués par des élèves de l’école de commerce. Avec succès. Une entité à but non lucratif a été créée. «Les étudiants sont confrontés au monde professionnel, souligne Laurence Fabry Lorenzini, en particulier lorsque notre opération est présentée à des entreprises.»

Ces diverses formations ou expériences permettent aux étudiants de se confronter aux besoins très concrets d’une entreprise. Et, même si une majorité d’entre eux commencera sa carrière comme salarié, ils auront été sensibilisés aux différentes facettes de la gestion d’une firme: marketing, finance, ressources humaines, technologie ou logistique. Et les plus dégourdis d’entre eux imagineront peut-être un jour un nouveau récipient permettant de se débarrasser du jus noir qui, parfois, semble avoir un malin plaisir à se déposer au fond de la poubelle.