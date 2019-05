Les profs font bloc contre une épreuve

Les enseignants du Cycle et du secondaire II font bloc contre un test «inadéquat». Une pétition munie de 375 signatures a été déposée mercredi pour demander son annulation. «Une telle action est assez inédite», relève Muriel de Dompierre, du bureau de la Fédération des associations des maîtres du Cycle (Famco).

Au cœur de la mobilisation: une épreuve cantonale. À la mi-mars, les élèves du Cycle ainsi que les jeunes de classes d’accueil du secondaire II (ESII) et de filières préprofessionnelles devaient passer le test d’attentes fondamentales de français (TAF). Celui-ci pèse dans la balance de la sélection en apprentissage. Il reposait sur la thématique des ados migrants non accompagnés. Or, des centaines d’élèves sont justement issus de la migration. De quoi raviver un vécu parfois traumatique.

Après avoir reconnu l’inadéquation de ce test, le Département de l’instruction publique (DIP) l’a annulé à l’ESII mais maintenu au Cycle, au grand dam des enseignants. Ceux-ci ont demandé l’annulation rétroactive, sans succès, avant de lancer une pétition. Ils dénoncent l’inadéquation de la thématique mais aussi une inégalité de traitement. Car à la place du fameux test, les élèves de l’ESII ont passé une ancienne épreuve commune de 2015, que certains avaient peut-être déjà entraînée en classe. «Les résultats sur lesquels se baseront les écoles professionnelles et les futurs employeurs pour sélectionner les élèves relèvent donc de deux évaluations différentes, ils ne sont pas comparables» pointe Muriel de Dompierre. Pour ces raisons, la Famco et son pendant à l’ESII, l’Union, demandent au DIP que le test ne soit pas comptabilisé. Les deux syndicats relèvent encore que «le nombre important de signatures récoltées souligne l’immense malaise provoqué par le TAF». Le DIP, lui, rappelle que ce test a été élaboré par des maîtres et testé au préalable dans des classes sans être remis en cause. (TDG)