Les profondeurs du lac Léman ont été privées d’oxygène cet hiver

Cet hiver, le Léman n’a pas été remué suffisamment, ce qui peut menacer l’équilibre écologique.

En effet, chaque année, le froid hivernal combiné à des vents forts enclenche le phénomène naturel et vital du brassage des eaux du Léman. La couche supérieure du lac, chargée d’oxygène, se refroidit à 4 °C, devient plus lourde et, poussée par le vent, plonge vers les profondeurs, opérant un brassage de toutes les couches d’eaux. Ce phénomène est essentiel à la bonne santé du lac, car il uniformise la composition chimique de toute la colonne d’eau. Les profondeurs sont alimentées en oxygène et le phosphore, néfaste en trop grande quantité et très présent au fond, remonte vers la surface. En résumé, le Léman se transforme en gigantesque mixeur qui rend toutes les eaux «comestibles».

Habitat des ombles et lottes

Mais cet hiver, les abysses n’ont pas eu la bouffée d’oxygène qu’elles attendaient impatiemment: le brassage n’a eu lieu que jusqu’à 135 mètres, sur les 309 mètres de profondeur totale, a informé la Commission internationale pour la protection des eaux du Léman (CIPEL). Le mixeur n’a fonctionné qu’à moitié, comme chaque hiver depuis 2012, date du dernier brassage intégral.

Conséquence: tout au fond, la teneur en oxygène est inférieure à l’exigence fixée par l’ordonnance suisse sur la protection des eaux, soit quatre milligrammes par litre. Si la situation perdure, cela peut potentiellement poser problème pour la biodiversité. Les premières victimes du dysfonctionnement du «mixeur» seraient les vers présents dans les sédiments, qui ont besoin de s’oxygéner. Mais aussi les poissons frayant en grande profondeur, à l’instar des ombles chevaliers et des lottes, dont les œufs ne peuvent pas éclore sans un apport suffisant en oxygène. Par répercussion, toute la chaîne alimentaire peut être touchée. «Dès qu’on touche à un élément du cycle, c’est tout le système qui est impacté», résume Audrey Klein, secrétaire générale de la CIPEL.

Mais pour l’instant, la cheffe de la CIPEL ne tire pas la sonnette d’alarme: «Ce n’est pas la première fois que le Léman est privé de brassage complet pendant une longue période. Entre 1986 et 1999, le phénomène n’a pas eu lieu et l’on n’a pas constaté de conséquence majeure sur la biodiversité. La faune s’adapte à ces changements, les poissons fraient par exemple moins en profondeur.» Frédéric Hoffmann, inspecteur vaudois de la pêche, abonde: «Aucune extinction d’espèce n’a été constatée en lien direct avec l’absence de ce brassage. On sait que les poissons des profondeurs ont une certaine faculté d’adaptation, et dans le Léman le volume est tel que les milieux de substitution pour la reproduction ne manquent pas.» En effet, les ombles chevaliers, espèce la plus noble du Léman, fraient habituellement entre quarante et quatre-vingts mètres de profondeur. À moins que ces couches manquent également d’oxygène à l’avenir, leur reproduction n’est donc pas menacée par l’absence de brassage. Cependant, il reconnaît qu’une prolongation du phénomène aurait un impact: «Si pendant une ou deux décennies, il n’y a pas de brassage, on en mesurera certainement les effets sur la biodiversité.» Le sort des nombreux invertébrés des profondeurs, souvent méconnus et peu documentés, est par exemple incertain.

Le bassin nord du lac de Lugano, par exemple, n’est pratiquement jamais oxygéné, en raison de sa topographie et des quantités de phosphore déversées par l’homme. En conséquence, ses couches inférieures sont biologiquement très pauvres.

Le changement climatique?

Pour certains scientifiques, la dégradation du brassage est directement liée au changement climatique, avec des hivers plus doux et des étés plus longs, ce qui empêche les couches de surface de descendre à 4 °C et donc de plonger. De son côté, Audrey Klein ne fait pas ce lien: «Avec nos cinquante années de données, nous n’avons pas assez de recul pour établir avec certitude l’impact du réchauffement climatique sur le brassage du Léman.» Cependant, de manière générale, le lac se réchauffe et c’est dû au changement climatique. Frédéric Hoffmann redoute davantage ce phénomène, qui influence directement la fraie des ombles chevaliers.

