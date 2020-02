Les professionnels du vapotage lancent un référendum

Le 17 janvier, le Grand Conseil a adopté à l’unanimité un projet de loi du Conseil d’État restreignant, par mesure de prévention, la vente et la publicité du tabac, de l’alcool et de la cigarette électronique. Estimant que leurs arguments n’ont pas été pris en compte par la commission parlementaire qui a étudié le projet, les professionnels du vapotage ont lancé mercredi un référendum.

«La cigarette électronique est diabolisée bien qu’elle aide de nombreux fumeurs à se passer du tabac, s’indigne Isabelle Pasini, qui possède deux magasins à Genève et est la présidente de la toute nouvelle Association romande des professionnels de la vape (ARPV). Nous n’avons aucun problème avec l’interdiction de vente aux mineurs, mais cette loi va beaucoup trop loin sur d’autres points concernant le vapotage.»

Vitrines bâchées?

Plaçant sur même niveau la cigarette électronique que la cigarette ou l’alcool, le législateur interdit en effet largement d’en faire la publicité. «Telle que la loi est formulée, on ne pourra même plus exposer nos produits en vitrine, déplore-t-elle. Nous devrons les bâcher. Et nous ne pourrons plus non plus faire tester nos produits en magasin puisque le vapotage est interdit dans les lieux publics. Or les vapoteurs ont besoin d’essayer pour faire leur choix.»

Appel aux clients

Le comité référendaire a jusqu’au 4 mars pour réunir au minimum 5294 signatures. L’exercice est naturellement nouveau pour ces commerçants. «Nous allons commencer par solliciter nos clients en espérant qu’ils seront nos meilleurs ambassadeurs, précise Isabelle Pasini. Nous allons faire de notre mieux, en espérant que cela fera réfléchir nos politiciens.»