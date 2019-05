Les pro et les anti-5G courtisent les élus locaux

La polémique sur la 5G tourne à la guerre de l’information. Les camps des pro et des anti-5G font même du lobbyisme auprès des élus locaux. Swisscom, qui vient de déployer son réseau dans les grandes villes de Suisse, a écrit en avril à tous les conseils municipaux du pays pour vanter les mérites de cette technologie controversée et tenter de les rassurer.

Peu après les votes de moratoires par les Grands Conseils vaudois et genevois, l’opérateur de téléphonie s’était déjà fendu d’une missive aux Exécutifs cantonaux. Swisscom dit prendre très au sérieux les inquiétudes d’une partie de la population mais répète qu’il n’y a pas de risque pour la santé.

Avalanche de courriers

Hasard du calendrier? Ces courriers du géant bleu sont parvenus aux décideurs politiques quelques jours après deux lettres de groupements en faveur d’un moratoire sur la 5G, l’un suisse, l’autre genevois, à l’intention des délibératifs municipaux. Au nom du principe de précaution, la Coordination genevoise Moratoire 5G suggère aux élus de voter un moratoire contre l’installation d’antennes sur leur territoire communal et d’interpeller les autorités cantonales et fédérales pour qu’elles en fassent de même tant que la question des risques sanitaires ne sera pas réglée.

Avec l’association «5G Moratoire pour la Suisse», le collectif genevois encourage par ailleurs les communes à privilégier le développement de la fibre optique afin d’éviter les nuisances des ondes électromagnétiques. «Nous voulons sensibiliser les politiques aux dangers potentiels de la 5G et leur faire prendre conscience qu’ils ont aussi leur mot à dire sur les emplacements des antennes», confie le député Vert Jean Rossiaud, membre de la coordination genevoise.

D’après les élus que nous avons interrogés, ce genre de courriers adressés directement aux conseils municipaux sur un sujet aussi brûlant est plutôt rare, signe que les deux camps sont sur des charbons ardents. La démarche a suscité des réactions diverses dans les communes. Certains Conseils municipaux se sont contentés de prendre acte des courriers, alors que d’autres les ont renvoyés en commission ou au Conseil administratif. Carouge avait déjà pris les devants en décidant, dès mars, de préaviser négativement toute demande de pose d’antenne 5G sur son territoire.

Pour sa part, le Conseil municipal de Puplinge a voté à l’unanimité une résolution demandant que la commune soit autant que possible préservée de la 5G, notamment aux abords des écoles, et que la population soit informée sur le sujet. «Le Conseil administratif avait déjà écrit à Swisscom pour s’opposer à l’activation d’une antenne 5G au chemin de la Brenaz, dans l’attente des résultats des études de l’Office fédéral de l’environnement et de l’OMS sur les effets de la technologie 5G, confie l’auteur de la résolution, Lucas Luisoni. Nous n’avons pas encore reçu de réponse.» Dans le même esprit, Plan-les-Ouates a demandé à recevoir des représentants des opérateurs de téléphonie pour en savoir plus sur les questions de santé publique et sur le nombre et l’emplacement des antennes.

Swisscom et la politique

Du côté de Swisscom, on assure que le courrier envoyé aux Conseils municipaux ne trahit aucune nervosité particulière sur le sujet. «Nous envoyons quatre fois par an une lettre aux communes pour leur expliquer notre stratégie et ce que nous faisons, explique le porte-parole, Christian Neuhaus. Ce n’est donc pas une démarche exceptionnelle pour la question de la 5G. Nous sommes en contact régulier avec l’ensemble du monde politique, que ce soit au niveau communal, cantonal ou fédéral, surtout en ce moment. Il y a beaucoup de fausses vérités et de choses irrationnelles qui ont été dites sur la 5G, c’est pourquoi nous voulons remettre l’église au milieu du village. Le besoin d’informations sur ce sujet est très fort.»

