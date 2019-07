Les prémices du tunnel du Simplon

C’est à un sujet qui «commence à préoccuper vivement l’opinion publique en France» que «La Tribune de Genève» s’intéresse en ce 30 juillet 1879: le percement du tunnel ferroviaire du Simplon, entre Brigue, en Valais, et Domodossola, dans le Piémont, en Italie.

Le journal se fait l’écho d’une réunion qui s’est tenue chez un député français, un dénommé M. Wilson, en compagnie d’une centaine d’autres parlementaires, afin d’étudier l’intérêt économique de Paris dans cette affaire. Ce dernier semble ne faire aucun doute. Un percement «permettrait de retenir sur le territoire français le transit anglo-indien qui, sans cela, passerait le Gothard», analyse le quotidien du soir.

En outre, depuis l’inauguration, quelques années auparavant, du canal de Suez, en Égypte, les navires peuvent se rendre d’Europe en Asie sans devoir contourner l’Afrique par le cap de Bonne-Espérance, ce qui a engendré une augmentation du trafic.

La France voit donc d’un très bon œil le percement d’une nouvelle voie à travers les Alpes, appelée à devenir la porte de l’Europe sur la Méditerranée. Un rapport évalue le coût de l’entreprise à 136,5 millions de francs suisses. Une somme «relativement modique», qui tient au peu d’altitude du tunnel du Simplon, dont le point culminant serait à la cote de 729 mètres, contre 1152 mètres pour le Gothard.

Une somme modique donc, mais qu’il va tout de même falloir débourser. Et avant de sortir le porte-monnaie, la France attend de voir ce que compte faire l’Italie. Les tractations diplomatiques sont sur le point de commencer. «Tout dépend donc maintenant de la position que prendra l’Italie, résume le journal. Regarde-t-elle ses intérêts commerciaux et économiques comme suffisamment sauvegardés, soit par le tunnel du Mont-Cenis, soit par la prochaine ouverture du Gothard, et, par conséquent, estime-t-elle que la subvention assez forte qu’il lui faudra payer pour le Simplon dépasserait la somme des avantages qu’elle en retirerait? Il est possible, il est même probable, que ces motifs entrent pour beaucoup dans le peu d’empressement manifesté par l’Italie vis-à-vis de cette entreprise internationale.»

Contrairement à la France, l’Italie consentira finalement à participer au financement de l’ouvrage et, vingt-sept ans plus tard, le 19 mai 1906, l’inauguration du tunnel du Simplon se fera en présence du roi Victor-Emmanuel III.

Les travaux auront duré huit ans. Un ouvrage lourd en termes de vies humaines puisque 106 personnes ont trouvé la mort sur le chantier. Avec 19,8 kilomètres, le Simplon sera resté le plus long tunnel ferroviaire du monde jusqu’en 1982. Actuellement, plus de 100 trains l’empruntent encore chaque jour.