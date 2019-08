Les pompiers et le Centre ornithologique s’unissent pour secourir les oiseaux

«Le meilleur moment, c’est quand on peut les relâcher. Cela veut dire qu’on a réussi», confie Bérangère, l’une des bénévoles du COR, le Centre ornithologique de réadaptation de Genthod. Vendredi matin, 29 oiseaux ont retrouvé leur liberté du côté de Peney, au bord du bras du Rhône. Un lâcher tout à fait exceptionnel par son ampleur ainsi que par la taille des volatiles.

«Nous voulions pour une fois associer les pompiers à notre démarche, une manière de les mettre à l’honneur», précise Patrick Jacot, président-fondateur du COR. Car les hommes du Service d’incendie et de secours (SIS) sont souvent les premiers à voler au secours de volatiles blessés ou en fâcheuse posture.

200 interventions par an

«Nous intervenons fréquemment pour sauver des animaux, et près de 200 fois par an rien que pour les oiseaux, relève Robert Walter, premier-lieutenant du SIS. Souvent pour des cygnes au centre-ville, qui percutent les lignes aériennes des transports publics et se retrouvent complètement désorientés sur les ponts. Si l’oiseau n’est pas blessé, nous le remettons dans son milieu naturel. Sinon, nous l’amenons à la caserne et prévenons le COR, ou nous l’apportons directement à Genthod. Nous secourons aussi régulièrement des canetons, du côté de la Perle du Lac. Quand ils sont abandonnés, ils constituent une proie facile.»

Le sauvetage se révèle parfois épineux. «Par exemple si l’oiseau est piégé dans une courette technique, une cheminée ou un égout, poursuit l’officier du SIS. Il nous arrive même de devoir déployer l’auto-échelle. Mais notre mission, c’est de rendre service, que ce soit pour sauver des personnes, des animaux ou des biens.»

Harles, canards, cygnes et goélands

Ce vendredi, ce sont donc six majestueux cygnes tuberculés, autant de goélands leucophées, quatre harles bièvres, neuf canards colverts et un héron cendré, la plupart assez craintifs à l’idée de sortir de leur cage, qui ont repris leur vol avant d’effectuer un «amerrissage» plus ou moins gracieux sur les eaux du fleuve. Trois rapaces, des milans noirs, ont été relâchés un peu plus loin.

Ces oiseaux ont auparavant été soignés au centre ornithologique. Où leur convalescence a parfois été longue. Recueilli alors qu’il était encore bébé, le héron, par exemple, est resté quatre mois! Une pension qui a coûté cher en poissons, dont il est très friand. «Mais nous ne pouvions pas le relâcher avant qu’il sache voler», précise Clémence Cretton, directrice du COR