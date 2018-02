Les plumes font bain commun et les poils se figent

Ils sont aussi figés que la cascade gelée de leur enclos. Seules quelques mastications, relents de digestion, viennent animer ces statues de poils. Hier, malgré les températures négatives, les bouquetins du Bois de la Bâtie snobent leur cabanon. Ce pied de nez au froid a un prix: plus la température baisse, plus l’animal cherche à limiter sa perte de calories et plus il devra limiter ses mouvements… Car même si la faune – des oiseaux aux mammifères – est globalement habituée au climat suisse, le grand froid de ces derniers jours la rend vulnérable, qu’elle soit résidente de parc animalier comme en liberté.

Lampe chauffante et arrosoir

Au Bois de la Bâtie, le froid de canard porte bien son nom. Les oiseaux préfèrent l’eau à leur abri XXL. Une chape de glace pèse sur le bassin central, alors les baigneurs s’agglutinent au seul point dégelé. Ça cancane et ça piaille de concert: du colvert à l’oie, on fait baignade commune dans une pataugeoire. Avant de se lover à même la glace pour une sieste. Pourquoi s’infliger ça? «C’est normal pour eux! sourit Patrick Jacot, président du Centre ornithologique de réadaptation (COR). Ni leurs plumes ni leurs pattes – grâce à un système d’irrigation complexe – ne gèlent.»

D’autres en revanche sont plus frileux. Les porcs ont droit à une alcôve avec lampe chauffante et les cochons d’Inde se blottissent dans une maisonnette. Les employés du parc s’activent, ils s’évertuent notamment à briser la glace des petits plans d’eau. Tous les animaux bénéficient-ils d’un endroit abrité? Qui a droit à des lampes chauffantes? Les bâches sur les volières sont-elles installées tout l’hiver? Le Département de l’environnement urbain et de la sécurité, dont dépend le site, se contente d’expliquer en quelques lignes qu’il n’y a pas de plan grand froid pour le Bois de la Bâtie. Au parc Challandes, à Bellevue, on est aussi sur le pied de guerre, arrosoirs d’eau chaude à la main pour dégivrer les abreuvoirs. L’étanchéité d’une volière a été renforcée par du plexiglas et les perroquets ont été rentrés. «On voit qu’ils ont froid lorsqu’ils ne bougent plus et sont gonflés», explique Sarah Dupanloup, directrice. Quant aux mammifères, ils ont des abris pour se protéger.

Collision et perte d’énergie

Dans les parcs, les animaux affrontent le froid sous haute surveillance. Mais hors des grilles, ils survivent seuls. «En général, la faune sauvage présente à Genève est adaptée à notre climat, indique Alain Rauss, chef du secteur des gardes de l’environnement du Canton. Mais ça ne veut pas dire que c’est la Côte d’Azur pour autant! Certains développent des stratégies, comme le cerf, qui ralentit son métabolisme et vit davantage sur ses réserves de graisses.» Alors que le moindre mouvement est compté, «il faut éviter encore plus que d’habitude d’effrayer les animaux, continue le responsable. S’ils sont dérangés régulièrement par l’homme ou le chien, ils pourraient être en péril et devenir véritablement des victimes du froid.»

Patrick Jacot détaille les risques qui guettent l’avifaune. Les bateaux lestés de glace coulent et libèrent des hydrocarbures qui peuvent atteindre le plumage de l’oiseau, qui perd son imperméabilité. «Il devient vulnérable au froid et s’intoxique.» La bise peut déporter les volatiles et certains percutent des mâts voire les câbles TPG. «On vient d’ailleurs de m’amener un cygne victime d’un tel accident.» Risque d’impact également pour les passereaux en bord de route, «engourdis, leurs réflexes sont moins bons», et les rapaces – «ils sont entrés dans une période de disette et prennent plus de risques». Et le président d’encourager les automobilistes à plus de vigilance.

On serait tenté d’intervenir pour ces animaux. Pour secourir un oiseau mal en point, oui, on peut appeler le COR au 079 624 33 07. Pour nourrir les animaux, non. L’Office fédéral de l’environnement déconseille de nourrir la faune sauvage. Alain Rauss rappelle qu’elle est adaptée à nos contrées et trouve sa nourriture seule. De plus, «on concentre des individus à un endroit, cela accélérera la contagion en cas de maladie. Enfin, on favorise la survie d’espèces communes au détriment d’autres.»