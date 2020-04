Les pharmacies vont proposer du gel hydroalcoolique à prix réduit

Les pharmacies vont proposer des solutions hydroalcooliques à prix réduit, a annoncé jeudi le Conseil d'Etat. Une production locale va leur être livrée, qu'elles pourront mettre à disposition des Genevois progressivement au cours de la semaine prochaine. Le flacon de 100 ml sera vendu à un maximum de 2.50 francs et celui de 250 ml à 3 francs. Celui de 500 ml sera réservé aux professionnels.

Absent du point presse, mais joint au téléphone alors qu'il était à Berne, Mauro Poggia précise que les stocks ont été mis à disposition par des grandes entreprises genevoises qui les ont fabriqués eux-mêmes. «Nous avons en avons en quantité suffisante», souligne le conseiller d'Etat, en charge du Département de la sécurité, de l'emploi et de la santé (DSES).

Un flacon par personne

Inutile, donc, de se ruer sur les pharmacies, martèlent les autorités. Les enseignes colleront sur leur devanture une petite affiche pour indiquer qu'elles ont bien été approvisionnées. On ne pourra se procurer qu'un seul flacon par personne. «On en appelle, une nouvelle fois, au civisme des Genevois. Cela ne sert à rien de se précipiter mardi matin. Les choses peuvent se faire dans le calme», poursuit Mauro Poggia.

Les prix correspondent au coût du flacon et du conditionnement effectué par les pharmaciens, en vertu d'un accord conclu entre l’État et la faîtière des pharmacies. Il sera également possible de venir avec son propre flacon et de le faire remplir pour 1 franc. «Tous les prix supérieurs à ceux annoncés sont illégaux», a insisté le président du Conseil d'Etat Antonio Hodgers, lors du point presse.

Demande pour des masques

Mauro Poggia a désormais dans le viseur l'étape suivante: celle des masques de protection. Il reconnaît que cette demande est également «présente au sein de la population», même s’il rappelle que «rien ne remplacera jamais la distance interpersonnelle et l’hygiène des mains».

«Néanmoins, ajoute le chef du DSES, lorsque les pharmacies pourront à nouveau être normalement approvisionnées, il n’est pas exclu que des prix contrôlés soient également édictés, afin que l’on ne profite pas de l’angoisse que développent certains à l’idée de ne pouvoir disposer d’un masque, même si ce sentiment n’a pas de fondement objectif.»