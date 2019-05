Les petits partis du centre s’allient pour gagner

Séparément, ils sont trois poids légers politiques à Genève, mais ils espèrent, en créant une coalition, ravir cet automne un des douze sièges du canton du Conseil national. Les Vert’libéraux, le Parti bourgeois-démocratique (PBD) et le Parti évangélique (PEV) ont annoncé lundi unir leurs forces dans ce but. C’est avec eux que le PDC aurait dû faire élections fédérales communes si son assemblée du 4 avril n’avait finalement décidé de rester fidèle au PLR et par conséquent à l’Entente.

Ce n’est peut-être que partie remise, d’autant que les présidents des trois partis assurent que «leur alliance est appelée à s’élargir». Pour l’heure, toutefois, plutôt avec des personnalités venues d’autres horizons ou de petites formations. «Le PDC a eu peur de changer les habitudes, pas nous», commente Alexandre Peyraud, président des Vert’libéraux.

Plombés par le vote utile?

Cette coalition du centre prend la forme d’un apparentement général, qui permettra d’additionner les suffrages des trois formations. Aux dernières votations cantonales et fédérales, leurs scores additionnés se situaient entre 4 et 5%, soit deux ou trois points en dessous du quorum.

«Nous sommes victimes du syndrome du vote utile, explique Florian Baier, président du PEV. En joignant nos forces, il sera plus facile de convaincre les électeurs que leur vote ne sera pas perdu.»

Sur le fond, le rapprochement s’est fait sur la base de trois thématiques pour lesquelles les membres de la coalition se sont engagés à se battre: le climat et l’environnement, l’innovation (en particulier dans le domaine de la santé) et des finances publiques saines.

L'argent viendra du ciel

Sur ce dernier point, Thierry Vidonne, président du PBD, mise notamment sur la taxe pour les transports aériens que la coalition soutient. «Cela ne renchérirait pas exagérément les vols en avion mais cela permettrait de combler certains besoins pour les crèches ou l’aide aux chômeurs de plus 50 ans», plaide-t-il.

Les trois partis ont décidé de se rencontrer désormais à intervalles réguliers pour travailler sur des objectifs communs. Et s’ils ont un élu, une séance sera organisée quatre fois par an avant les sessions parlementaires. (TDG)