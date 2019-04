Les pesticides empoisonnent les cours d'eau suisses

Les petits cours d'eau dans les régions agricoles sont tous sans exception tellement contaminés par des pesticides que la survie des organismes aquatiques y est menacée. C'est pour cela que les organisations écologistes BirdLife Suisse, Greenpeace Suisse, Pro Natura et WWF Suisse, à l'initiative de la campagne «Nawa Spez 2017» exigent un changement de paradigmes dans l'agriculture.

En Suisse, trop de pesticides se retrouvent dans l'environnement, empoisonnent les cours d'eau et menacent les humains de même que les animaux. Aujourd'hui, l'EAWAG publie ses nouvelles analyses de pesticides dans les cours d'eau suisses et montre une nouvelle fois l'urgence d'agir. C'est déjà la 3e étude à ce sujet et les résultats de la campagne de mesures effectuée entre mars et octobre 2017 sont effrayants.

Au total, 145 pesticides ont été retrouvés et une moyenne de 34 substances actives différentes a été retrouvée dans chaque échantillon. Aucun des cours d'eau ne respectait les prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur la protection des eaux (OEaux). Les critères de qualité chroniques pour certains principes actifs ont été dépassés durant 3,5 à 6,5 mois. Cela signifie que pendant des mois, les organismes aquatiques ont été mis en danger par un cocktail de pesticides.

Les mesures que prévoit le plan d'action de la Confédération pour la protection des plantes n'amélioreront pas la situation de façon décisive, car d'ici 2027, elles n'envisagent que de diviser par deux les dépassements de valeurs limites. Les organisations écologistes adressent donc un vibrant appel aux instances politiques. Il faut que l'agriculture change de paradigme maintenant et passe des pesticides aux méthodes agroécologiques. C'est aussi ce que demande l'Initiative pour de l'eau propre qui sera prochainement examinée par la Commission de l'économie et des redevances (CER).

Les plantes et les animaux qui dépendent des biotopes que constituent les petits cours d'eau ne vont pas bien. Dans son rapport sur l'environnement 2018, l'OFEV constate que l'état des cours d'eau est insuffisant pour les poissons pour deux tiers des emplacements analysés. De nombreuses espèces disparues ou gravement menacées dépendent de cours d'eau sains.

(TDG)