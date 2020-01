Les patinoires saisonnières font du patin un sport très populaire

Du 36 au 38, on oublie. «On n’a plus de tailles à passer dans cette catégorie très prisée», lâche le préposé aux patins. Pour l’anecdote, il signale que les demandes peuvent se hisser parfois jusqu’au 52. «On fait rentrer ces pieds-là dans du 48, notre dernier prix», poursuit le jeune collaborateur de la Ville de Genève. Avec son collègue du jour, il aligne les heures sans prendre de pause, derrière son guichet technique des Bastions.

C’est ici que tout se joue, dès 11h du matin. La patinoire saisonnière bat son plein. Comme ses consœurs du territoire genevois – une bonne douzaine sur l’ensemble du canton –, elle connaît un succès qui ne se dément pas. Le capital de sympathie de ce sport de glisse accessible à tous ne cesse d’augmenter au fil des hivers, en milieu urbain, privé de neige et de glace naturelle.

L’accès à tous reste théorique. Dans la pratique, le primopatineur d’âge adulte «s’accroche à la vie», la sienne, sans trop s’éloigner de la barrière en bois qui lui tient lieu de déambulateur rigide. «J’en suis à mon troisième tour d’enceinte, explique un père de famille en reprenant son souffle. Il faudrait me payer pour aller au milieu de la glace.» Les débutants majeurs sont à la marge; ils cherchent à se faire oublier, pendant que leurs enfants se disputent le centre, chutent, se relèvent, dans de grands éclats de rire.

Un homme en vacances, la quarantaine bronzée, tente l’impossible: une diagonale au milieu de sa descendance – deux filles, un garçon – en train d’improviser un picoulet étourdissant autour de son géniteur. On est avec lui, cet être figé dans sa gaucherie chaplinesque, raide comme un pingouin sur sa banquise. Il va tomber, il tombe. Un bleu sur la fesse droite. Respect.

Pas le moindre bar à vin chaud alentour pour se consoler. Le démontage du marché de Noël est à bout touchant. Dès la semaine prochaine, la patinoire sera vraiment orpheline. Il faudrait au minimum une buvette. Cette prestation élémentaire manquera jusqu’au dernier jour d’exploitation de cette patinoire éphémère – elle fermera le 23 février –, l’une des plus belles, malgré sa dimension modeste et ses arrondis inexistants.

Pour patiner dans le sens de la rotation classique, boire un verre et manger, sans déchausser – détail essentiel –, une crêpe sucrée ou salée (petite préférence pour la version enrichie d’un supplément œuf et oignons caramélisés), mieux vaut monter dans le tram 12, direction Carouge. Là, derrière son église catholique, 600mètres carrés de glace et un vestiaire chauffé avec sa réserve de 527paires de patins. Mais surtout, juste en face, un bar-terrasse de plain-pied qui s’apparente davantage à un restaurant accompli. Équipe jeune et dynamique, service impeccable, carte originale, conçue avec des produits frais qui n’ont pas pris l’avion. Le même gérant tient également la buvette estivale de la piscine de Lancy. On aimerait les croiser, lui et ses collègues, tous les jours de l’année aux deux adresses, à l’avenue Eugène-Lance comme sur la place de Sardaigne.

La Cité sarde montre l’exemple. La formule est idéale et les horaires habilement ajustés aux vacances scolaires, avec des ouvertures matinales avancées. L’entretien de la glace se fait avec un tracteur embarquant derrière lui une surfaceuse. Ses passages s’admirent comme une fiche technique en mouvement.

Deux responsables sont présents en permanence sur le site. Ils sont repérables à leur bonnet couleur pop. On les retrouve l’été, sans bonnet, au bord du bassin olympique de la Fontenette. Des sauveteurs aguerris à la fibre sociale bien développée. Il et elle ont l’œil sur tout, y compris ce bouledogue anglais, une femelle de 6ans, attendant sa maîtresse dans un endroit exposé. Mise en sécurité immédiate.