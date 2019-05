Les partisans de la réforme de la fiscalité mobilisent tous azimuts

David Hiler, l’ancien conseiller d’État Vert en charge des finances, Sandrine Salerno, élue PS chargée des finances en Ville, Xavier Magnin, président de l’association des communes. Marc Nobs, directeur de Partage et finalement Lionel Bovier, directeur du Musée d’art moderne et contemporain. C’est la liste des intervenants pour cette conférence de presse organisée au cœur de la Fondation Partage.

Un intrus? Il n’y en a pas. Ce sont tous des partisans de la réforme de la fiscalité des entreprises. un des sujets de votation du 19 mai, réforme qui se traduit par des pertes fiscales de 232 millions pour les collectivités publiques communales et cantonales. Sous l’égide la Chambre de commerce qui mène la campagne du «oui», ils sont venus détailler leurs positions et défendre cet «écosystème» économique genevois qui permet aux entreprises de prospérer et de soutenir les finances publiques, ainsi que le tissu social ou culturel.

«Gagnants-gagnants»

David Hiler ouvre les feux. L’ancien ministre des Finances rappelle la nécessité imposée à la Suisse de changer son système d’imposition qui permet à certains bénéfices réalisés par les multinationales d’échapper à l’impôt. Pour éviter de perdre des emplois via des délocalisations, elle a conduit le Canton à envisager de baisser le taux d’imposition. Selon lui, les projets fédéraux et cantonaux élaborés depuis proposent un «compromis acceptable qui soulage l’AVS et encadre de manière correcte et équilibrée les niches fiscales possible». À la différence d’un précédent projet (RIE III), les communes reçoivent une compensation pour leurs pertes et des compensations sociales existent. Bref, «la Suisse reste compétitive et chacun en profite».

Pour la Ville, la réforme limite les dégâts, ajoute Sandrine Salerno. Le compromis trouvé est acceptable. Il ne touche pas par exemple la taxe professionnelle, qui était dans le collimateur de la droite. Elle explique que la Ville a constitué une réserve qui devrait lui permettre de voir venir les pertes. De toute manière, il n’y a pas vraiment le choix: que dire aux citoyens en cas d’échec si les entreprises multinationales ou ordinaires se lassent d’un canton imposant les entreprises à 24%, alors que Vaud est à 13%? «notre premier devoir, dit l’élue, c’est de protéger les gens». À ses côtés, Xavier Magnin acquiesce. Il rappelle que les communes soutiennent une réforme, qu’elles jugent clairement améliorées par rapport à RIE III.

Le scénario à 16%?

Mais le scénario de cauchemar du départ en masse d’entreprises est-il bien sérieux? Après tout, les référendaires ont toujours dit être prêts à voter rapidement un projet prévoyant un taux à 16%. «Ils se trompent, jugent David Hiler. Ce taux inciterait encore les entreprises à partir et cette érosion finirait par coûter plus que les pertes prévues par un taux à 13.99%».

Pour les multinationales actuellement imposées en moyenne à 11,6% sans doute, mais pour les entreprises locales imposées aujourd’hui à 24%, la prévision est plus délicate. Jérôme Chanton, le patron de Kugler explique qu’à 15 ou 16% son entreprise se poserait la question d’un transfert de certaines activités dans le canton de Vaud, tandis qu’à 24% la décision de l’exil serait bien plus brûlante. Au fait, à quoi son entreprise consacrerait les 200 000 francs économisés des impôts en cas de baisse des taux? L’argent serait investi dans la recherche et le développement. Ce serait la clé de la compétitivité de demain. «Pas question de mettre plus d’essence dans la Ferrari», plaisante-t-il. Marc Nobs, directeur de Partage et Lionel Bovier terminent en détaillant les financements obtenus des privés. Ils expliquent qu’un tarissement de ces sources leur rendrait la vie difficile. «Les partenariats privés publics sont indispensables pour nous», assure ainsi le directeur du Mamco. (TDG)