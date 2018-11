Les partis en crise peuvent au mieux limiter les dégâts

Les trois affaires sont de nature très différentes, mais chacune a concerné un conseiller d’État et a fait vivre un véritable cauchemar aux partis concernés. En 1997, tant l’affaire Philippe Joye que l’affaire Claude Haegi ont ainsi coûté cher au PDC et au Parti libéral en termes d’image et de résultat électoral. Que Pierre Maudet soit ou non poussé à la démission prochainement, le PLR aura sans doute lui aussi du mal à en sortir indemne.

En 1997, le Conseil d’État monocolore vit sa dernière année de la législature. Les élections cantonales auront lieu en octobre pour le Grand Conseil et en novembre pour le Conseil d’État. L’expérience d’un Exécutif composé uniquement de membres de l’Entente n’a pas été réellement un succès et les tensions politiques sont fortes, y compris au sein des partis de droite.

En début d’année 1997, ils ne le savent pas encore, mais ni le conseiller d’État PDC Philippe Joye ni son collègue libéral Claude Haegi ne pourront briguer un nouveau mandat. Politicien atypique, l’élu PDC renoncera officiellement de lui-même, mais en réalité – comme il le dira – son parti lui a forcé la main. Quant au libéral, c’est une assemblée de son parti qui le mettra hors-jeu au profit de Michel Balestra.

Les causes de la mise en retraite forcée de ces deux élus sont très différentes. Philippe Joye est affaibli suite à une série «d’écarts professionnels et privés». Dans les deux cas, l’homme a avoué et cherché à expliquer, sans parvenir à obtenir le pardon.

Claude Haegi n’a en revanche rien fait de mal. Il est avant tout victime des circonstances. Pour dresser la liste de l’Entente, qui ne doit pas excéder cinq candidats (deux radicaux, deux libéraux et un PDC), les libéraux doivent renoncer à présenter trois des leurs. En assemblée, le très populaire Michel Balestra l’emporte. C’est lui qui accompagnera Martine Brunschwig Graf à l’élection.

Des effets désastreux

Les conséquences de ces crises sont diverses. Lors des élections, l’électorat libéral est divisé et ceux des deux autres partis de l’Entente veulent protéger les leurs. Résultat: Martine Brunschwig Graf est élue petitement et Michel Balestra mord la poussière. Suprême humiliation, il se place derrière Erica Deuber-Pauli et Christian Grobet, les deux candidats de l’Alliance de Gauche. Le PDC réussit de son côté à faire élire Carlo Lamprecht, mais de justesse.

La situation est encore pire au Grand Conseil. Pour la première fois depuis la Première Guerre mondiale, la gauche devient majoritaire. Il est vrai de très peu. Il faut bien sûr y voir un effet de balancier après la période monocolore, mais les crises au PDC et chez les libéraux ont également pesé.

À l’interne, le Parti libéral mettra du temps à se remettre. Les soupçons d’un complot des banques privées contre Claude Haegi seront même rendus publics. Les dégâts semblent avoir été moins importants au PDC. Sans doute parce que le parti s’est évité le psychodrame d’une assemblée qui aurait dû déterminer si Philippe Joye devait se retirer ou pas. En décidant lui-même de le faire, ce dernier a objectivement rendu service aux siens.

À ces deux exemples, on pourrait encore ajouter la crise socialiste provoquée par Christian Grobet en 1993 parce que son parti refusait de le présenter pour un quatrième mandat. C’était juste avant l’élection de sept conseillers d’État de droite…

Le PLR dans de sales draps

Pour en revenir à l’actualité récente, le PLR n’a que le choix de l’embarras. Si Pierre Maudet s’accroche, son affaire continuera à faire de l’ombre au parti et à polluer l’air au moins jusqu’à ce que la justice tranche. Et s’il craque à la suite d’une injonction validée par une assemblée des délégués, cela provoquera une profonde déchirure dans le parti.

C’est ennuyeux car celle-ci pourrait être plus douloureuse que pour le Parti libéral en 1993. Car si la fusion de 2011 entre libéraux et radicaux est une réussite, les divergences et de vieilles rancœurs pourraient être ravivées. Durablement.

La meilleure solution pour le parti serait évidemment que l’homme se retire de lui-même. Mais cette issue-là, Pierre Maudet semble décidé à l’éviter à tout prix. Du moins jusqu’à aujourd’hui.

