Les partis à l’épreuve du feu dans les communes

À peine digérées les élections fédérales que surgissent déjà les élections municipales. Le 15 mars, ce sont les conseils municipaux des 45 communes qui seront élus en même temps que se déroulera le premier tour de l’élection des Exécutifs. Pour ces derniers, le second tour, si nécessaire, se jouera le 15 avril. L’issue de ces élections est particulièrement incertaine. Pour oser un pronostic, il faudrait savoir si la vague verte et féministe enregistrée au niveau fédéral cet automne se répétera à ce niveau; et quel effet la crise que traversent plusieurs partis produira.

C’est peu dire que les partis politiques abordent cette échéance en petite forme. Dissensions internes (Ensemble à Gauche, Parti socialiste), impact des affaires judiciaires pour certains (PLR et PDC), décrédibilisation des institutions pour tous, alliances chancelantes, affaiblissement (Mouvement citoyens genevois), le paysage politique a rarement été aussi tourmenté. Pour l’heure, seul un parti surnage dans ce marasme à tendance virale: les Verts.

À l’aune des communes, ces tendances générales doivent toutefois être relativisées. À cet échelon des institutions politiques, ce qui peut être encore plus déterminant, ce sont les personnalités, les relations humaines, les liens noués entre les partis au fil de l’histoire et l’importance relative de chaque formation dans la collectivité. Chaque commune est en fait un monde en soi, plus ou moins perméable à ce qui se joue dans le reste du canton.

La situation en 2015

Pour envisager le futur, il faut s’appuyer sur le passé. En avril 2015, les élections municipales avaient été marquées par le premier recul du MCG depuis sa création en 2005 et un net regain de forme du PLR.

Pour le MCG, la véritable décrue sera en réalité plus nette lors de l’élection du Grand Conseil de 2018: le parti passe de 19,23 des suffrages à 9,43%. Le mouvement populiste a du plomb dans l’aile et on le voit mal passer indemne le cap des municipales.

Le cas du PLR est différent. Parti qui dispose de la meilleure assise communale avec 232 conseillers municipaux, les libéraux-radicaux semblaient avoir digéré leur fusion quand, patatras, voilà qu’éclate l’affaire Maudet en mai 2018, quelques semaines après l’élection triomphale du conseiller d’État PLR au premier tour. Depuis, la crise est permanente car l’élu résiste et l’enquête du Ministère public semble sans fin.

L’Entente vacille

Côté PDC, la situation est presque pire du fait que le parti est menacé par la barre du quorum dans certaines communes comme la Ville de Genève. Mécontents des relations avec le cousin PLR, les démocrates-chrétiens sont très tentés de former une alliance avec d’autres partis du centre. Or, comme les Vert’libéraux ont fait un bon score aux élections fédérales, ils commencent à être un allié intéressant. Les fiançailles des deux formations devraient être célébrées dans une dizaine de communes.

L’UDC n’est pas non plus vraiment à la fête. Après un recul en 2015, l’essoufflement actuel du parti au niveau national pourrait constituer un nouveau handicap en 2020. À moins, bien sûr, que les agrariens récupèrent une partie de l’électorat MCG.

À gauche, le bilan de santé n’est pas meilleur. Non seulement les socialistes sortent ébranlés des élections fédérales – où les Verts leur ont damé le pion – mais en plus une guerre de clans vient d’éclater. Personne ne surpasse toutefois Ensemble à Gauche dans le domaine des conflits internes. La gauche radicale devrait par conséquent aller au combat divisée, SolidaritéS d’un côté, le Parti du Travail de l’autre, ce qui limite encore leur chance d’atteindre le quorum.

Nouvelle vague verte?

Portés à la fois par l’inquiétude de la population face au réchauffement climatique et par l’état de faiblesse de presque toutes les autres formations, les Verts devraient logiquement enregistrer une belle progression au printemps. Le principal frein est constitué par leur capacité à présenter suffisamment de candidats solides aux élections dans le maximum de communes.

En 2015, les écologistes disposaient de 65 élus dans les conseils municipaux, répartis dans quinze communes, mais ils en avaient 81 en 2011. Pour parler de vague, il faudrait au moins qu’ils dépassent ce dernier chiffre et qu’ils conquièrent des Exécutifs dans une dizaine de communes.

Genève attend la délivrance sur l’affaire Maudet

La politique cantonale en 2020 continuera d’être assombrie par l’affaire Maudet, son impact sur le fonctionnement du Conseil d’État, ses ramifications en Ville de Genève (lire ci-dessous) et, plus généralement, son effet de décrédibilisation des institutions. Autant dire que la fin de l’enquête du Ministère public est attendue avec impatience, particulièrement par les libéraux-radicaux. Des observateurs l’espèrent au printemps, mais rien ne dit que ce sera la fin de la saga. Car l’homme est obstiné et les recours sont possibles.

Au-delà, le premier rendez-vous politique important tombe le 9 février avec un menu de votations cantonales une nouvelle fois copieux. Outre un dossier fiscal en version allégée (l’abolition de l’impôt sur les chiens), il comprend deux déclassements de périmètres contigus sur les communes de Vernier et de Meyrin en vue de construire des logements. De quoi donner aux Genevois la possibilité de débattre sans fin de leurs nouvelles marottes: le développement et l’aménagement du canton ainsi que les nuisances de l’aéroport.

Le thème de la croissance pourrait revenir en cours d’année d’une autre manière, et bien plus radicale. L’infatigable Jean Barth prépare en effet le lancement d’une nouvelle initiative populaire. Si on n’en connaît pas les détails, son but serait de limiter l’augmentation de la population liée à la venue du personnel des multinationales. Prometteur.

Alors que certains rêvent de décroissance, d’autres espèrent que la conjoncture économique s’améliore au fil de l’année. Car l’État entre en zone de turbulences financières. Avec son déficit de 585 millions (sans création de postes), le budget 2020 du Canton donne des sueurs froides au Grand Conseil et au Conseil d’État. Il faudra donc parler gros sous et réforme de l’État.

E.BY