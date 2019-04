Les opposants à la RFFA prédisent l’apocalypse

Réforme fiscale et financement de l’AVS (RFFA)? «Une arnaque et un marché de dupes.» L’application genevoise de ladite réforme? «De l’enfumage et la mise en place d’une machine à créer de la dette et à détruire les prestations publiques.» Le comité unitaire genevois «RFFA, c’est deux fois non!» a dit mardi tout le mal qu’il pense de la réforme de l’imposition des bénéfices des entreprises, soumise en votation le 19 mai. Et cela fait vraiment beaucoup de mal.

Le Parti socialiste ayant finalement basculé du côté des opposants au projet cantonal, ce front unitaire regroupe désormais toute l’Alternative: Ensemble à Gauche, les Verts et le PS. Il comprend également la Communauté genevoise d’action syndicale (CGAS) et le Cartel intersyndical de la fonction publique.

Trop de pertes fiscales

Ces détracteurs des réformes fiscales ne rejettent évidemment pas la suppression des statuts fiscaux spéciaux, qui est à l’origine des projets qu’ils combattent aujourd’hui. Ces taux d’imposition abaissés, que Genève, notamment, a accordés généreusement, l’Union européenne et l’OCDE n’en veulent plus et, il est vrai, ils n’ont jamais plu à la gauche. Ce qui ne va pas, pour les opposants, c’est que la réforme va priver les cantons et les communes de centaines de millions de francs de recettes fiscales. Car les cantons ont tous revu à la baisse leur taux d’imposition unique, alors que la Confédération a développé de nouveaux outils pour alléger la facture fiscale des entreprises. À Genève, le taux passerait ainsi de 24,2% à 13,99%.

«La RFFA n’est fondamentalement pas différente de RIE III, que le peuple a massivement rejeté en février 2017, assure Paolo Gilardi pour la CGAS. Le taux d’imposition moyen des cantons va s’établir à 10,2%. Cette réforme, c’est tout simplement le transfert vers les plus fortunés d’une partie de la richesse créée par ceux qui travaillent.»

Le député Vert Jean Rossiaud dénonce une mécanique qui a accentué la concurrence fiscale entre cantons et a créé du dumping fiscal. Il dénonce cette attractivité de la Suisse «qui lui permet de piller les ressources fiscales des pays qui en ont pourtant le plus besoin».

Alexandre Eniline, le président du Parti du travail, met ensuite en garde contre les prévisions des pertes fiscales: «On a vu ce qui est arrivé avec RIE II, rappelle-t-il. Les pertes ont été dix fois plus importantes que l’estimation du Conseil fédéral. À Genève, il est question de 186 millions de recettes en moins pour le Canton la première année. Mais cela va augmenter ensuite mécaniquement.»

Pour Marc Simeth, le président du Cartel, «la conséquence sera inévitablement de nouvelles coupes dans la fonction publique, ce qui affectera les prestations».

«De la poudre aux yeux»

Les mesures sociales qui accompagnent tant la réforme fédérale que sa déclinaison genevoise ne trouvent pas davantage grâce aux yeux du front unitaire. «On nous présente un projet de financement supplémentaire de l’AVS, mais c’est de la poudre aux yeux, déclare Guilhem Kokot, du Parti socialiste. Cela ne fera que repousser l’échéance de quelques années.» Et de craindre que le passage de l’âge à la retraite à 65 ans pour les femmes ne resurgisse très rapidement.

Pour ce qui est de Genève, le socialiste se demande où l’État ira prendre les 186 millions supplémentaires de subsides d’assurance maladie promis alors que les déficits vont exploser au fil des années. Quant aux 14 millions dégagés par l’État pour la création de places de crèches, cela ne ferait pas le poids par rapport à ce que la réforme enlèvera aux communes en recettes fiscales.

Communes dans l'incertitude

De fait, les communes perdront de l’argent. Selon Jean-Luc Ferrière, du Syndicat interprofessionnel des travailleurs (SIT), ce serait au moins 10% de leurs recettes fiscales. «Mais pour certaines communes, qui hébergent de nombreuses entreprises, cela sera beaucoup plus, prévient le syndicaliste. Mais le flou est énorme. Les communes sont les grandes oubliées de cette réforme.»

Davide de Filippo, également du SIT, balaie ensuite «l’enfumage sur les risques pour l’emploi». Et de déplorer que «l’épouvantail de la perte de 60 000 emplois soit ainsi agité. Cela signifierait que toutes les entreprises à statut décidaient de quitter Genève, ce qui éliminerait en plus tous les emplois induits. Or leur implantation ne dépend pas que de la fiscalité, loin de là.»

Pour Jocelyne Haller, de SolidaritéS, la cause est entendue: «Aux qualificatifs d’arnaque et de marché de dupes, j’ajouterais celui de tartufferie. Ce qu’on nous propose avant tout, c’est de nous endetter pendant des années.» (TDG)