Les moniteurs de Cap Loisirs se sentent les dindons de la farce

Ils adorent leur travail et sont fiers de ce qu’ils font. De là à accepter une détérioration de leurs conditions de travail, il y a un fossé. Les moniteurs de Cap Loisirs ont donc décidé de s’opposer à l’actuel projet de nouveau règlement que la direction doit encore soumettre au conseil de fondation. Aidés du Syndicat interprofessionnel des travailleurs (SIT), ils ont saisi mardi après-midi la Chambre des relations collectives du travail afin de solliciter une médiation. Une première séance se déroulera le 7 janvier.

«Ce que fait Cap Loisirs est très bien, mais certains moniteurs y travaillent depuis des dizaines d’années et ils ont l’impression que la direction ne valorise pas du tout leur travail, explique l’un d’eux. Au contraire, on veut encore leur rogner le peu qu’ils reçoivent.» Fondation privée subventionnée principalement par la Confédération et le Canton, Cap Loisirs organise des séjours et des activités pour des enfants et des adultes avec une déficience mentale.

Plus de cent «intermittents»

Pour faire tourner la maison et prendre en charge cette population aux besoins particuliers, il faut un personnel important et de nombreuses compétences. La fondation compte ainsi une trentaine d’employés fixes, appelés animateurs, mais également plus de 100 collaborateurs intermittents, les moniteurs. Leurs taux d’occupation varient beaucoup, allant de 5% à plus de 50%. Leur salaire horaire est modeste: 21,85 francs, plus la part des vacances.

Lorsque la direction a annoncé une refonte du statut du personnel en juin, ces collaborateurs ont espéré un geste en leur faveur. Selon leur analyse du projet qu’ils ont enfin pu consulter le 25 novembre – sans jamais avoir pu le négocier – ce serait plutôt l’inverse qui se dessinerait. «Il y a quelques améliorations, reconnaît Mathieu Ziegler, mais surtout des détériorations. Par exemple la suppression de congés spéciaux ou leur réduction, des indemnités diminuées ou biffées. Surtout, il n’y a plus de référence à la grille salariale de l’État, qui doit être appliquée par analogie.»

Négociations demandées

Se sentant floués, les moniteurs ont tenu une assemblée générale très fréquentée le lundi 16 décembre. C’est là qu’ont notamment été exigés le report de la décision du conseil de fondation, prévue le jeudi 18 décembre, et la tenue de vraies négociations. La saisie de la Chambre des relations collectives du travail a également été votée ce jour-là.

Contacté, Julien Garda, le directeur de Cap Loisirs, informe du reste avoir été convoqué à une audience de conciliation le 7 février par la Chambre. Loin d’écarter les revendications exprimées, il affirme y être sensible. «Nous avons tout intérêt à fidéliser ces collaborateurs car c’est un gage de qualité de la prise en charge», explique-t-il.

L'argent manque

Il y a toutefois un hic, et il est financier. «Ces dernières années, nous avons perdu 10% de la subvention. Dès lors, s’il devait y avoir négociation sur une revalorisation salariale, la direction veut que l’acteur étatique soit aussi présent à la table.» Concernant l’analogie avec la grille de l’État, il explique que cette référence figure toujours, mais dans les articles généraux du règlement.

Enfin, le directeur précise que c’est le conseil de fondation qui débattra jeudi de l’opportunité ou non de valider le règlement, de même que de l’ouverture ou non de négociations avec le syndicat.