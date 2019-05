Les mollets des cyclistes d’élite ont mis de la magie dans la rade

Forcément, c’est d’abord l’image que l’on retient: ce front de camping-cars géants encolonnés sur un bon kilomètre le long de la contre-route du quai Gustave-Ador. En se mettant dans la peau du coureur à pied persan débarquant au bord du lac pour sa sortie dominicale, on se dit que la scène a dû lui paraître surréaliste.

Les coulisses du Tour de Romandie, donc, en version figée, une journée entière, à l’occasion de l’ultime étape: un contre-la-montre, qui laisse justement du temps pour la visite. Les amateurs s’en donnent à cœur joie. Car malgré la taille XXL des engins d’accompagnement, l’ensemble reste accessible à tous et, humainement, passionnant. Mieux vaut en profiter: sur les grands tours, à commencer par le Giro qui commence dans une semaine, les bus des équipes, ces vitrines magiques, ne se laissent pas si aisément approcher. Ici, à Genève, pendant six longues heures de stationnement sans entraves, on peut déambuler à sa guise entre les grosses machines, filmer et photographier la planète cycliste au travail.

Tampons dans les narines

«Je me rends chaque année sur une étape du Tour de France, j’adore le vélo, je suis incollable sur les coureurs de mon pays, mais c’est bien la première fois que je peux passer autant de temps à les regarder se préparer», lance, enthousiaste, cette habitante de Ferney, arrivée tôt matin à bicyclette. Elle et ses amis font le siège de l’équipe AG2R LA MONDIALE, garée non loin de l’entrée du parc des Eaux-Vives.

Le Grenoblois Nans Peters, 25 ans, professionnel depuis 2017, est à l’échauffement. La sueur perle sous son bonnet, cela fait déjà trente minutes qu’il pédale sur les rouleaux, mais il trouve quand même l’énergie pour répondre à ses admirateurs. Aucun autre sport d’élite n’autorise cette proximité dans ce moment sensible qui précède la compétition.

L’ignorant est gâté. Autour de lui, du monde pour répondre aux questions qu’il se pose. Les petits tampons de ouate dans les narines, par exemple, interpellent. Non, ils ne servent pas à prévenir un saignement du nez, corrige aussitôt le spécialiste de passage, avant d’ajouter: «Cette solution d’huile essentielle est prisée pour dégager les voies respiratoires lors des étapes de montagne et, justement, avant l’effort solitaire d’un contre-la-montre.» Un coureur qui vient de terminer sa session préparatoire confirme, en descendant de sa selle: «Non, ce n’est pas un produit illégal. Il n’y a plus de dopage dans le cyclisme!» L’athlète – au jugé 180 cm pour 70 kilos – disparaît dans le bus.

C’est comment d’ailleurs, là-dedans? «C’est meublé comme un loft», s’exclame une fan des fiches techniques. On l’écoute: «Prenez un car de 60 sièges, désossez-le, puis remontez-le en répondant aux besoins quotidiens de compétiteurs nomades.» Résultat: cabines de douche, table de massage, fauteuil personnalisé, trappe centrale pour envoyer les tenues à nettoyer dans la soute. Sous les pieds dénudés, moquette confortable. Sous la moquette, une blanchisserie avec lave et sèche-linge.

«Et la cuisine?» insiste le Persan gourmand. «C’est prévu: les coureurs reçoivent une collation chaude dans le trajet qui les ramène à l’hôtel. Pommes de terre vapeur (pour l’amidon) et tranche de jambon», détaille la copine diététicienne, présente dans cette coulisse de tous les métiers.

Huis clos dans l’espace public

On veut le même menu, en prenant la direction de la rampe de Cologny pour voir les fessiers se mettre en danseuse à l’endroit le plus pentu de ce circuit ville-campagne avalé en vingt petites minutes. Les encouragements restent discrets, l’effervescence populaire contenue. Si vous enlevez les officiels, les badgés et les amateurs éclairés, il n’y a plus personne.

Ce sport aux exigences vraiment supérieures se dispute à huis clos dans l’espace public. Du moins à Genève. Il annonce le marathon du week-end prochain, lequel a aussi l’habitude de se courir dans une ambiance confidentielle. C’est le paradoxe de ces compétitions magnifiques qui nécessitent beaucoup de place: la rade leur sert de terrain de jeu luxueux. Tout autour, ça klaxonne et ça s’insulte dans les bouchons. On a vu hier, à la périphérie, des conflits motorisés dignes de figurer sur le podium de l’incivilité. Au bout du lac, le sport n’adoucit pas les mœurs locales.

Le vélo réussit son Salon

De l’élite au petit peuple pédaleur. Ce week-end, on pouvait pratiquer le vélo dans toutes les catégories sans sortir du territoire genevois. Les quais pour les champions aux mollets rasés, le Bout-du-Monde pour les amateurs de cycles. Le centre sportif a ouvert ses espaces pour permettre au Salon du vélo, premier du nom dans notre ville, d’installer ses stands – une cinquantaine d’exposants – et ses animations, mixant habilement le plein air et l’indoor.

Des choses à voir, discuter et expérimenter tous les dix mètres. Particulièrement dans cette salle – la deuxième – où les organisateurs ont programmé des journées test de vélos (classiques et électriques) prises d’assaut. L’idée était simple et efficace (5 francs le bracelet du testeur, 10 francs pour toute la famille), l’offre incroyablement riche, du modèle pliable au vélo cargo dans lequel on embarque l’héritier, le chien et le balcon végétalisé. Derrière les machines à expérimenter en condition réelle, des professionnels de la vente, du montage personnalisé, du conseil qui fait la différence au moment de se décider à acheter. L’accueil, ici, est impeccable, on découvre des innovations étonnantes, en matière de sécurité notamment (casques et éclairages), sans compter les astuces mécaniques.

Le vélo fait du bien et ramène au sport, sans nécessairement chercher l’exploit. On pouvait découvrir plusieurs disciplines, du bicross, juste à côté, dans son enceinte dédiée; une course cycliste, type critérium, un peu plus loin, sur le site du bureau des autos. Un circuit de 880 mètres, à répéter 40 fois, avec une bosse au milieu et des rafales de bise tout autour. C’est costaud et mixte. Les filles sont dans les roues des garçons et, parfois, l’inverse.

Dans l’idée initiale, cette compétition populaire aurait dû se dérouler dans le périmètre proche du Salon du vélo, avec une extension grimpante jusqu’au plateau de Vessy. L’actualité sportive était trop riche ce dimanche à Genève pour permettre la chose. Les responsables planchent déjà sur l’édition 2020. Ils ont bien raison. TH.M.

