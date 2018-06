Les migrants auront leur Mondial au Stade de Vessy

Ce dimanche dès 9 heures, des équipes d’entreprises, d’avocats, d’associations et de foyers de requérants d’asile s’affronteront sur la pelouse du Stade de Vessy. «C’est la 2e édition du tournoi de football Elisa-Asile, précise l’organisateur, Constantin Diederichs. Nous avions déjà proposé une telle manifestation, il y a deux ans, à l’approche de l’Euro cette fois-ci.»

Et ce psychologue de préciser qu’il fait du bénévolat événementiel pour le compte de l’Association Elisa-Asile, délivreuse de conseils juridiques aux requérants d’asile. «L’objectif principal de ce Mondial est de sortir les migrants de leurs bunkers et de leur contexte quotidien, explique-t-il. Ils pourront ainsi rencontrer des personnes issues des horizons les plus divers puisque des équipes des Hôpitaux universitaires de Genève, de Patek-Philippe, de Firmenich et de l’Asloca - mixte celle-ci - sont inscrites aux festivités.» Festivités, le maître mot de cette compétition qui se veut avant tout conviviale, souligne Constantin Diederichs: «Tous ces sportifs se battront le ballon dans la sueur et la bonne humeur. Et puis, en termes de timing, c’est sympa puisqu’on se plongera ainsi véritablement dans l’été footballistique qui s’annonce en devançant la grande FIFA.» Rires.

Réunis dans une vingtaine d’équipes, les participants, dont quelques femmes, ont entre 15 et 50 ans. Et, à en croire l’organisateur, ils sont très motivés à chausser les crampons: «Outre les matches, ils auront droit à un petit lunch et à un concours de jonglage, prix à la clé.» Des récompenses fournies par la Fondation de l’UEFA pour l’enfance, sponsor de la journée, qui offrira aussi des jeux de maillots aux équipes de migrants. (TDG)