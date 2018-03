Les méthodes de la cheffe de la petite enfance fortement décriées

Les mots sont choisis. Le message limpide. Dans un courrier daté du 22 janvier, l’ensemble des responsables de secteurs regroupant les structures d’accueil de la petite enfance subventionnées par la Ville de Genève fustigent les méthodes de la cheffe du Service de la petite enfance du Département de la cohésion sociale et de la solidarité (DCSS).

S’adressant à la magistrate de tutelle, Esther Alder, ces quatorze cadres critiquent la nomination du nouveau responsable du secteur Rive droite. Regroupant trois institutions du Petit-Saconnex, il s’agit de l’un des seize secteurs nés du découpage géographique et administratif.

Image et crédibilité

Affirmant d’emblée qu’ils n’ont rien contre la personne nommée, les signataires de la missive expliquent être «unanimement surpris qu’un jeune éducateur, inexpérimenté aux responsabilités et aux enjeux de la petite enfance, ait pu accéder» à ce poste. Dans les fiches descriptives des métiers de la petite enfance, il est en effet stipulé qu’une expérience de cinq ans minimum comme adjoint pédagogique dans une institution de la petite enfance est requise pour devenir responsable de secteur. «Divers éléments, en lien avec cet engagement, nous amènent à douter de la déontologie et du bon respect des procédures», poursuivent-ils. Selon eux, c’est «l’image même du métier et sa crédibilité» qui pâtit de cette situation.

Au-delà de ce cas particulier, ce sont les méthodes de la cheffe de service qui sont décriées. La nomination n’est autre que la goutte d’eau qui fait déborder le vase. La conclusion de la lettre ne laisse pas de doute sur le climat actuel: «Il nous semble bien difficile de poursuivre une collaboration étroite et basée sur la confiance et de participer activement à l’avenir des secteurs dans une ambiance aussi délétère et aussi peu valorisante de notre fonction.»

Face à cette levée de boucliers, une séance est organisée le 31 janvier. Dans la foulée, le 2 février, le directeur du DCSS, Frédéric Vallat, répond par écrit aux responsables de secteur. Au sujet de «la communication et des relations avec le Service de la petite enfance et, en particulier, avec sa cheffe de service, que vous jugez difficiles», il propose de «préciser les modalités de collaboration entre le service et les secteurs» en organisant «une réflexion commune». Ainsi que des rencontres bilatérales.

Entorse à la CCT?

Dans ce courrier, le directeur évoque aussi «le respect du cadre normatif, dont vous avez l’impression qu’il est à géométrie variable». Sur ce point, le Syndicat interprofessionnel de travailleuses et travailleurs (SIT) ne cache pas ses inquiétudes. La secrétaire syndicale Valérie Buchs estime même que «ce ne serait pas la première fois que le Service de la petite enfance ne respecterait pas la convention collective de travail». Quant à la conseillère municipale PLR Michèle Roullet, elle s’interroge: «Pour de telles nominations, il paraît étonnant de ne pas respecter les procédures.»

L’élue PLR était déjà intervenue. En décembre 2014, évoquant un «conflit d’intérêts», elle avait dénoncé la double casquette de celle qui, engagée comme cheffe du Service de la petite enfance deux ans auparavant, avait conservé la présidence du Groupement des associations de parents du primaire. Et ce, jusqu’en avril 2016. Concernant la situation actuelle, la PLR ajoute: «D’après mes informations, elle se retrouve totalement isolée aujourd’hui.»

Malgré nos demandes, ni la cheffe de service ni la magistrate Esther Alder n’ont souhaité nous rappeler. Le DCSS nous fournit une réponse écrite. On apprend ainsi que «la Ville a mandaté un expert externe concernant les problèmes de collaboration allégués par les responsables de secteur». Refusant de commenter la nomination décriée, le DCSS rappelle que les responsables de secteur ne sont pas des employés municipaux mais ceux d’associations subventionnées. La Ville donne toutefois un préavis. «Les partenaires de la convention collective de travail sont invités à une séance afin d’échanger sur le profil attendu d’un responsable de secteur», nous précise-t-on.

Le mail se conclut par ces mots: «Le Département tient à ajouter que les points controversés sont sans incidence sur la prise en charge des enfants accueillis dans les institutions subventionnées par la Ville.» (TDG)