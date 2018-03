Les médaillés de bronze des Jeux olympiques à l’école des fans

Dans la classe d’Anne Sprungli, à l’École de la Roseraie, dix-huit paires d’yeux se sont illuminées d’un coup, jeudi matin, à l’heure de la récréation. La perspective de sortir dans un préau fraîchement enneigé? Vous n’y êtes pas. C’est l’arrivée surprise d’un médaillé olympique genevois, Peter de Cruz, qui a réjoui ces élèves âgés de 10 ans.

Cette classe DIAMs (pour Dispositif d’intégration et d’apprentissages mixtes) a suivi l’équipe genevoise de curling depuis le mois de septembre, dans le cadre du projet «1 classe - 1 athlète» lancé par le Département de l’instruction publique, de la culture et du sport. «Des joueurs sont venus à l’école, mes élèves leur ont écrit des lettres, et nous sommes même allés à Saint-Gall pour les voir lors des championnats d’Europe, avant les Jeux», précise Anne Sprungli.

Des cadeaux pour les élèves

Les enfants étaient également présents à l’aéroport, tard lundi soir, pour fêter leurs «champions» de retour de PyeongChang. «J’étais impressionné, il y avait du monde… Puis je vous ai tous vus, c’était chou. Je ne m’y attendais pas», se remémore le capitaine de l’équipe de curling.

Cette fois, à l’initiative des responsables du Team Genève, un programme d’aide aux meilleurs athlètes genevois, c’est lui qui a ménagé une surprise à ses jeunes fans en entrant dans la classe. «J’ai deux petits cadeaux pour vous, enchaîne Peter de Cruz. D’abord, j’ai amené ma médaille.» Le trophée de bronze passe entre toutes les mains. «De loin, on dirait une médaille d’or», glisse Émilie. «Ah ça, c’est gentil», lui répond le sportif, avant de sortir des carnets de son sac. «Un pour chacun, ils viennent de Corée. Des petits cahiers de notes avec le logo des Jeux olympiques. J’espère qu’ils vous aideront pour vos cours.» «Trop chouuuu!» s’exclame la classe à l’unisson. Avant de bombarder le champion de questions.

Le jeu des questions-réponses

À ce jeu-là, Peter de Cruz apparaît aussi à l’aise que sur la glace coréenne. «Vous étiez stressés pendant les matches?» demande Benjamin. «Oui, on avait des micros, il fallait faire attention à ce que l’on disait, vous pouviez tout entendre», sourit le curler. «C’était comment là-bas?» s’interroge Justin. «C’était super, bien organisé, et tout était gratuit. Même les McDo.» «Ouaah», lancent les élèves.

Rafaël lève la main: «Vous aviez la pression avant les matches?» Le capitaine genevois répond par une image. «Oui, un peu comme quand vous avez une grande récitation en allemand.» À voir les visages des enfants, la pression devait être… énorme!

Avec en toile de fond un tableau noir copieusement garni de coupures de journaux relatant les exploits des curlers suisses, le jeu des questions-réponses se poursuit durant une demi-heure. Et reprend de plus belle à l’arrivée d’un second curler, Valentin Tanner. Les élèves apprendront que la pierre de curling pèse 20 kilos, que l’un des joueurs va quitter l’équipe, qu’une défaite, «ce n’est pas grave, on voit plus loin, on sait comment se reconcentrer», explique Peter de Cruz, que les Genevois se sont entraînés cinq heures par jour pour préparer les JO. Et que désormais, ils se reposent!

Comme des sportifs

«Et comment vous avez réagi quand vous avez gagné?» questionne finalement Lucas. «C’est spécial, lâche Peter de Cruz. Quand on sent qu’on va enfin gagner une médaille, il y a plein d’images qui remontent. On repense à tout ce qu’on a fait pour y arriver, on est content pour toute l’équipe. Et pour vous aussi, qui nous avez tellement soutenus.»

Ce moment, si ce n’est en or, du moins en bronze, les élèves l’ont vécu en direct, dans leur classe. «On a suivi sur l’ordinateur les deux derniers ends de la finale, relève Anne Sprungli. C’était génial, on a tous hurlé de joie!»

Car à l’image des sportifs, les élèves se sont préparés à l’événement depuis longtemps. Ils ont appris à connaître le curling – seuls six d’entre eux savaient plus ou moins de quoi il s’agissait –, à écrire des lettres d’encouragement; ils ont approché le monde sportif et ses exigences… «Ils se sont ouverts sur l’extérieur, résume Anne Sprungli. Du point de vue de l’enseignement, le projet «1 classe - 1 athlète» apporte beaucoup aux élèves.» Et leur réserve parfois des drôles de surprises: «Au tout début, je leur ai demandé de chercher le mot curling dans leurs dictionnaires, s’amuse-t-elle. Eh bien, il ne s’y trouve pas!» (TDG)