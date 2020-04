Les marchés veulent pouvoir travailler comme les grandes surfaces

Les marchands continuent de faire pression pour obtenir le droit de travailler dans les mêmes conditions que les grandes surfaces. Jeudi après-midi, ils ont tenu une conférence de presse à Carouge pour dénoncer la position du Conseil fédéral. «Nous sommes victimes d'une inégalité de traitement inacceptable, déplore Pierre Gallay, président de l'Association des marchands de Carouge. On nous soumet à des exigences que l'on ne demande pas aux grandes surfaces.»

Ces exigences ont conduit la Ville de Genève et Carouge a rouvrir les marchés, mais de manière très contrôlée. Sur la plaine de Plainpalais, onze stands à peine sont ouverts, distants de 70 mètres, que doivent se partager des dizaines de marchands. À Carouge, une dizaine de stands ont été répartis sur autant d'emplacements éparpillés dans tout le Vieux-Carouge.

Dans les deux cas, un tournus est instauré pour accueillir les marchands à tour de rôle. «C'est absurde, dénonce Philippe Gallay. Les jours de vente sont très espacés, ce qui rend difficile la gestion de la marchandise.» Par ailleurs, les emplacements ne sont pas fixes. «Si un client doit sillonner tout Carouge pour me trouver, je risque fort de le perdre», explique Emilie Philippin, une marchande.

«Nous exigeons donc que tous les marchands puissent revenir travailler dès le 27 avril, clame Willy Cretegny, président des marchés de Genève. Pour cela, il faut arrêter de nous discriminer par rapport aux grandes surfaces.»

«Meilleur respect de l'hygiène»

Les marchands estiment que les mesures sanitaires qu'ils prennent sont nettement meilleures que dans la grande distribution. «Au supermarché, on utilise tous le même caddie et on ouvre tous les mêmes congélateurs, au marché non. Au supermarché, on choisit nous-mêmes les produits et on pianote tous sur la même balance, au marché non», insistent les marchands dans un communiqué. «En fait, seules les queues devant les magasins sont respectées», poursuit Pierre Gallay.

Les marchands ont écrit aux autorités communales, au Canton ainsi qu'à la Confédération, celle-ci étant seule compétente pour faire évoluer la situation. Aucune autre mesure n'est envisagée. «On aurait déjà organisé des manifestations et des actions d'éclats, relève Willy Cretegny. Mais avec l'épidémie, tout cela est devenu impossible.»