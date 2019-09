Les livreurs de journaux seront mieux payés

Les livreurs de journaux genevois seront mieux payés dorénavant. La filiale de La Poste qui les emploie, la société Epsilon, les paiera au salaire minimum en vigueur dans cette branche à Genève et leur versera des arriérés d’environ 600 000 francs. Un accord à l’amiable a été trouvé entre le géant jaune et le syndicat Unia, qui défendait une soixantaine de porteuses et porteurs de journaux. Les négociations duraient depuis décembre dernier.

En plus des arriérés et du salaire minimum légal (3480 fr. bruts à l’engagement pour un plein-temps, 3680 fr. après un an et 4030 fr. après quatre ans), l’accord prévoit d’introduire des suppléments pour le travail de nuit et un système de saisie du temps de travail.

«C’est en négociant d’égal à égal avec les responsables de La Poste que le personnel s’est senti respecté, et cela pour la première fois depuis des années», écrit Unia dans un communiqué. Pour son secrétaire régional, Alessandro Pelizzari, c’est la détermination et «l’extraordinaire solidarité» des porteurs qui ont rendu ce résultat possible. Du côté du géant jaune, on salue aussi cet accord: «La Poste se conforme à toutes les directives cantonales et nationales en vigueur, y compris en matière de salaire minimum, assure sa porte-parole, Léa Wertheimer. Nous attendons des sociétés dont nous sommes propriétaires qu’elles s’y conforment également. Raison pour laquelle nous avons mis en place une task force chargée de vérifier la situation chez Epsilon.»

Le conflit débute en juillet 2018. Epsilon résilie alors les contrats de travail de son personnel, afin de réengager tout le monde à des conditions moins bonnes. Or, les syndicalistes, soulignant que les livreurs distribuent les journaux chaque matin de 4 h à 7 h, par tous les temps et à travers tout le canton, jugent déjà leurs salaires indécents. Payés à la tournée, ils gagnent à ce moment-là entre 20 et 30 francs de l’heure, selon leur employeur. Mais Unia estime que le salaire réel ne dépasse en moyenne pas 18 fr. 80 de l’heure (vacances et 13e salaire inclus), les tournées étant généralement plus longues que prévu, notamment parce que la préparation des colis et d’autres aspects ne sont pas pris en compte.

Après un préavis de grève, des discussions s’ouvrent et Epsilon s’engage à annuler tous les congés-modifications ainsi qu’à mettre en place un nouveau système salarial dès le mois de janvier. Mais ce n’est que dans le courant de l’été que les négociations connaissent finalement une avancée concrète.

Elles se poursuivent encore actuellement sur un point: Unia exige que les différences de salaire avec les nouvelles conditions de travail soient aussi payées rétroactivement aux ex-employés d’Epsilon. La prochaine séance de négociation à ce sujet est prévue la semaine prochaine.

La Poste ne semble pas fermée à la discussion: «Nous voulons traiter tous les collaborateurs de la même manière», confie Léa Wertheimer.

À terme, les parties se sont mises d’accord sur un objectif plus vaste, la négociation d’une convention collective de travail (CCT) pour les porteurs de journaux en Suisse romande. Celle-ci manque en effet alors qu’il en existe une en Suisse alémanique.