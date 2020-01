Les lendemains de fêtes balancent entre le plein et le vide

Genève, ville de contrastes? Non, championne incontestée des paradoxes. Au deuxième jour de l’année qui commence, les contraires sautent déjà aux yeux sans quitter le ras du bitume. L’hypercentre est à l’heure de sa braderie annuelle. Ce jeudi, dès 9h, les Rues-Basses se remplissent d’une clientèle qui a mis son réveil avant le soleil.

Les trottoirs sont bien occupés. Du monde, mais sans effervescence. Les lève-tard sont attendus pour l’après-midi. Ils arrivent, sans courir. Seule l’enseigne qui a les deux pieds chaussés dans la génération d’aujourd’hui affiche complet. Les vendeurs travaillent au talkie-walkie avec les étalagistes du back office afin d’attraper les bonnes pointures dans les meilleurs délais. Cette virtuosité connectée fait grimper les ventes. Chaque client – fille ou garçon – repart avec sa paire à la griffe dégriffée.

Vitrines inanimées

Et tout autour de cet îlot commercialement actif qui s’étend jusqu’à Rive, c’est comment? Désert. Des vitrines inanimées, des rues vides, des piétons traversant la route comme un dimanche sans voiture. On exagère? À peine. Pour ceux qui reviennent de la montagne et de ses stations prises d’assaut, Genève se découvre à la manière, presque estivale, d’une ville totalement désencombrée.

Pour voir des bouchons cette semaine, il faut monter à plus de 1000 mètres. Dans le Valais central, entre Nax et Anzère, on n’a jamais dû gérer autant de bagnoles à l’heure matinale de l’ouverture des installations de remontées mécaniques. Partout des queues et des parkings trop petits pour absorber la demande. C’est le Paléo des skieurs, sans les pâturages pour y garer son engin.

Ce bordel en altitude contraste en effet avec la douce harmonie qui règne en plaine urbaine. Ici, sur chaque rive, des places libres à la pelle, des grands trous, des voitures esseulées, entourées par rien, un peu comme si on avait retiré une à une les noisettes du Ragusa.

«Pour ceux qui reviennent de la montagne, Genève se découvre comme une ville sans voitures»

«Je reviens d’une journée de raquettes entre Combloux et Megève, raconte cette quinquagénaire croisée sur la place Neuve vers 17h. Je viens de déposer mon amie, qui habite comme moi dans le quartier de Plainpalais. D’habitude, on veille à rentrer tôt pour éviter de devoir tourner des heures à chercher une place aux abords de l’immeuble. Là, il fait nuit et je pourrais presque me garer sous mon balcon», note-t-elle, tout en profitant de cette disponibilité providentielle.

Mobilité sans entraves

Elle ajoute, le sourire aux lèvres: «Les vacances de ski sont favorables aux citadins, dont je suis, qui n’ont qu’un ou deux jours de congé à disposition. Ce vendredi, je remets ça: un dernier petit plaisir de mobilité sans entraves avant les retours du week-end.»

Cette piétonnisation par défaut ne va pas durer. C’est maintenant et déjà plus demain, la dame du centre-ville a raison. Le trafic va reprendre ses droits. Pour l’heure, il se limite aux abords laborieux du parc des Bastions. Le marché de Noël est en train de disparaître, avalé par des lourds camions qui ne ressemblent pas à des traîneaux sur la neige. Les boules dorées accrochées aux branches des platanes s’effacent à leur tour. Elles manqueront sous le stratus de janvier.