Les jumelles genevoises qui prêchent le rangement

Les bons plans

, 28 ans«Les bâtiments restent éclairés en dehors des horaires de travail. L’ambiance est magnifique.» Bruno Gaertner, cofondateur de la marque horlogère Klynt, apprécie les flâneries nocturnes dans le quartier d’affaires de Sécheron. «A moins qu’on y travaille, on passe peu par là. C’est dommage, car l’architecture contemporaine qui le compose est superbe.» Pour son activité, le jeune entrepreneur fréquente régulièrement la Maison de l’horlogerie, non loin du pont du Mont-Blanc. «C’est un véritable espace de rencontres. On peut y découvrir des pièces de collection, mais aussi d’occasion. Une bibliothèque fournie d’ouvrages horlogers se trouve également à disposition des clients.» Récemment, la boutique a ouvert son propre restaurant et bar à vins, le Swiss made. L’établissement ne propose que des produits d’origine helvétique, du bœuf suisse à la truite du Léman. En matière de gastronomie italienne, Bruno Gaertner recommande Da Paolo, à la rue du Lac aux Eaux-Vives. «Je ne saurais conseiller un plat en particulier. Ils sont tous bons et je n’ai jamais été déçu.» Le jeune homme s’apprête à célébrer la Fête des Morts à la mode mexicaine ce samedi dès 23 h 00 aux Halles de l’Ile, un endroit qu’il affectionne particulièrement et qui promet, pour l’occasion, de se rendre… méconnaissable.