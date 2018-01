Les jonquilles jouent à saute-saison

Une rumeur printanière en plein mois de janvier. Que dit-elle? Que les jonquilles sont sorties et qu’elles fleurissent à la vue de tous. Ah bon, déjà? On sollicite le Service des espaces verts (SEVE), un nid d’experts pour chaque saison. Son adjoint de direction, Jean-Gabriel Brunet, rappelle que l’hiver a été plutôt clément jusqu’ici. «Dès lors que le sol se réchauffe, l’activité racinaire se développe vite. Cette floraison précoce est en effet assez rare, mais cela ne me surprend pas. Les conditions météorologiques actuelles permettent ce microclimat favorable au développement de plantes elles-mêmes bien adaptées à nos jardins.», résume-t-il.

Neige de salon

Genève n’est pas La Chaux-de-Fonds; encore moins Zermatt. Sa neige de salon fait toujours un peu sourire les montagnards. Et pousser les fleurs avant les autres. Donc oui, sur la Rive droite comme sur la Rive gauche, des petits groupes de jonquilles particulièrement pressées griffent de leur signature jaune les pelouses vertes. On a l’impression d’être en mars-avril et de s’extasier devant les couleurs du printemps au retour d’une semaine de ski à 2000 mètres d'altitude. Il suffit, ce jeudi 25 janvier, d’arpenter les allées de la Perle du Lac, puis celles du parc La Grange et des Eaux-Vives, pour s’en mettre plein les yeux.

Le mal vient du mâle

Des couleurs et des pollens. Car le noisetier aussi est drôlement en forme. C’est Gilles Taramarcaz, chef de secteur au SEVE, qui assure les présentations. À deux éternuements de la crémerie de La Grange, un noisetier commun de bonne taille, aux longs chatons mâles atteignant jusqu’à 10 centimètres. Floraison spectaculaire. Les fleurs femelles, dotées de stigmates rouges, se montrent plus discrètes. Le mal vient du mâle et remplit depuis dix jours les cabinets d’allergologues.

Abeilles au travail

Les ruches du SEVE, installées aux abords des trois chênes remarquables, valent également le détour. Bourdonnements significatifs sur la planche d’envol. Les abeilles sont au travail. «Elles partent et reviennent, preuve qu’il y a de la nourriture dans les environs», glisse notre guide du jour, avant d’ajouter: «Sans le monde végétal, nous n’existerions pas.» On note la phrase au vol, tout en admirant les bruyères de la rocaille – du blanc au pourpre, chromatisme méditerranéen –, les pâquerettes en bordure de chemin («Ce n’est pas anodin non plus…») et les fleurs du cornouiller, «prêtes à exploser».

Écorce parcheminée

Juste à côté, un érable chinois à écorce de bouleau. Le soleil de midi ne le quitte pas de ses rayons. Son tronc bronze dans la lumière et ressemble à un parchemin qui s’enroule sur lui-même. Merci aux jonquilles de jouer les éclaireuses: la nature en janvier est vraiment belle. Après la neige, les éboulements et les routes coupées, un bouquet de fleurs cueillies en tombant la doudoune, sous une température ressentie de 15 degrés. (TDG)