Les jeunes ont défilé pour le climat dans les rues de Genève

«On est plus chauds, plus chauds, plus chauds que le climat.» C’est reparti. À Genève, comme dans de nombreuses autres villes à travers le monde, les jeunes vivent leurs premiers jours d’automne comme les derniers du printemps: dans la rue, pour obtenir des mesures fortes contre le réchauffement climatique.

Ce vendredi, le point de rendez-vous a été donné sur la place des 22-Cantons. Gabriel et Mirko sont là. Étudiants à l’école Rudolf Steiner à Confignon, ils ont confectionné une pieuvre dont les tentacules sont faites de bouteilles en pet attachées entre elles. Elle se nomme Calypso. «Le changement climatique met particulièrement en danger les animaux marins», explique Mirko. La manifestation se met en branle avec Manu Chao et la Mano Negra comme musique d’ambiance.

A Genève, la Marche pour le climat s’apprête à se mettre en route depuis la place des 22-Cantons au son de Manu Chao et de la Mano Negra #ClimateStrike pic.twitter.com/FJvRfk1y72 — Tribune de Genève (@tdgch) 27 septembre 2019

Calypso, l’une des mascottes de la #ClimateStrike. «Parce que le réchauffement met particulièrement en danger les animaux marins», explique Mirko #Geneve pic.twitter.com/XarK6OzZPQ — Tribune de Genève (@tdgch) 27 septembre 2019

«Mamie, elle a fait tout ce qu’elle a pu»

Dans le cortège, on entend aussi souvent parler anglais. De nombreux slogans ont été écrits dans la langue de Shakespeare: «How dare you?» «No planet B»… «Climate justice, now!» scanderont les manifestants en s’engageant sur le Pont du Mont-Blanc, temporairement fermé au trafic. Contrairement à leurs homologues lausannois, qui ont tenté de bloquer le giratoire de la Maladière, eux ne s’y éterniseront pas.

Les manifestants s’engagent sur le pont du Mont-Blanc, temporairement fermé au trafic par la police #ClimateStrike #Geneve pic.twitter.com/AwFfTwBJub — Tribune de Genève (@tdgch) September 27, 2019

Beaucoup d'adolescents donc, mais pas seulement. Jacqueline est la présidente de l’association «Grands-parents pour le climat». «J’ai quatre petits enfants. J’ai envie de pouvoir les regarder dans les yeux et leur dire: ‘Mamie, elle a fait tout ce qu’elle a pu’», insiste celle qu’on surnomme «Jacque-clim». À ses côtés, René, 69 ans, fait part de son admiration: «En neuf mois de manifestations, ils ont réussi à faire plus que moi en une vie», sourit-il, en référence à la révision de la loi CO2, enfin adoptée cette semaine par le Conseil des États à Berne.

Pas que des jeunes à la #ClimateStrike à Genève. «J’ai quatre petits enfants et j’ai envie de pouvoir les regarder dans les yeux et leur dire: ‘Mamie, elle a fait tout ce qu’elle a pu’», sourit Jacqueline de l’association Grands-parents pour le climat pic.twitter.com/Wfn9p0W1uC — Tribune de Genève (@tdgch) 27 septembre 2019

Le DIP fixe ses conditions

Combien sont-ils dans les rues de Genève cet après-midi? «Plus d’un millier assurément», jauge un touriste. Le cortège prend de l'ampleur à mesure qu'il s'approche de la plaine de Plainpalais, son terminus. Il semblerait qu'ils soient toutefois bien moins de 5000, un chiffre qui avait été atteint lors de la première manifestation en janvier. Le léger durcissement voulu par le Département de l’instruction publique (DIP) a-t-il découragé certains étudiants de rejoindre le cortège? Après avoir rencontré une délégation d’élèves et concerté les associations de parents, d’enseignants et les directions d’établissements, le DIP a décidé de maintenir les cours toute la journée, «quel que soit le nombre d'élèves présents». Ceux qui désiraient participer à la grève pour le climat devaient fournir une lettre d’excuse signée par leurs parents. Et en cas d’évaluation, la présence était obligatoire.

Une position qui a fait s’étrangler le SSP Genève, le Syndicat des services publics. «Si l’institution se déclare sensible aux préoccupations des jeunes, elle se comporte dans les faits de la même façon que les ‘grands de ce monde’ écoutant Greta Thunberg: des acquiescements mais pas ou trop peu d’actions», fustige le SSP.

Dans la foule, Laurine, collégienne à Voltaire, raconte qu’elle avait une épreuve, le matin heureusement. «Je serais venue quand même si elle avait été l’après-midi, assure-t-elle. C’est bien plus important.» Et Mia, qui est au cycle des Colombières, de s’interroger: «À quoi ça sert d’étudier si on n’a pas d’avenir?»