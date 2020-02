Les jeunes mariés Verts et socialistes à l'assaut de la mairie

Ils s'y voient déjà. Ou presque. «Vous avez devant vous le noyau dur d'un Conseil administratif compétent. Je me réjouis beaucoup de faire partie de cette équipe», s'enthousiasme Sami Kanaan. Aux côtés de l'unique magistrat à se représenter, sa collègue socialiste Christina Kitsos, ainsi que les Verts Frédérique Perler et Alfonso Gomez. A eux quatre, ils forment le ticket que la gauche présente pour l'Exécutif, «la seule alliance gouvernementale en Ville de Genève», se félicite Sylvain Thévoz, le co-président de la section municipale du PS.

Devant la presse, les candidats ont présenté lundi les grandes lignes de leur programme commun. Avec un maître mot: l'«urgence» de lutter contre le réchauffement climatique, en adoptant «un plan climat ambitieux». Frédérique Perler veut porter le taux d'arborisation de 21% à 30% d'ici à 2030. «Planter des arbres partout ne suffira pas. Il faut le faire de manière technique et raisonnée», prévient la députée Verte, prônant aussi d'autres mesures comme la végétalisation des toits et la mise sur pied de potagers urbains. «L'écologie doit se décliner de manière transversale sur l'ensemble des départements», insiste Alfonso Gomez. Sami Kanaan abonde: «Il faut travailler de manière plus collégiale, en impliquant aussi la population et les autres villes genevoises.»

Pas opposer fin du monde et fin du mois

À les entendre, on se demande bien ce qui, finalement, distingue aujourd'hui Verts et socialistes. La co-présidente des Verts municipaux, Bénédicte Amsellem-Ossipow, tente une réponse: «Notre ADN, c'est l'environnement, qui inclut l'humain. Chez les socialistes, l'ADN, c'est d'abord l'humain, qui s'inclut dans son environnement». «Il ne faut pas opposer la fin du monde avec la fin du mois», souligne Sami Kanaan, en référence à l'un des slogans des Gilets jaunes – et de l'écologiste français Nicolas Hulot. Christina Kitsos met ainsi en garde contre «les quartiers qui cumulent plusieurs facteurs de précarité». «Durant cette législature, la droite a proposé des coupes linéaires, alors qu'on avait des excédents budgétaires», rappelle la conseillère municipale socialiste.

Dans la course au Conseil administratif, la gauche fait traditionnellement une place à l'extrême gauche soit dès le premier tour de l'élection, soit pour le second tour, comme ce fut le cas en 2015 avec Rémy Pagani. Un mécanisme d'alliances qui lui a permis de s'arroger quatre siège sur cinq à l'Exécutif depuis 1999. La situation est différente cette année. Ensemble à Gauche est plombé par les divisions: SolidaritéS et le Parti du travail présentent chacun leur propre candidat.

Quelle place pour la gauche de la gauche?

Verts et socialistes offriront-ils une place à celui qui entre Pierre Bayenet (Solidarités-DAL) et Maria Pérez (Parti du Travail) arrivera devant au premier tour le 15 mars? Un ticket à cinq, cela voudrait dire revendiquer un gouvernement monocolore, une «attitude prétentieuse» qu'on ne manquerait pas de fustiger à droite. Ou est-ce que celui qui parmi les quatre candidats roses-verts est le moins bien placé se désistera? Un tel accord avait cours par le passé. Le scénario donne des sueurs froides aux socialistes, qu'on imagine mal abandonner leur second siège de gaieté de cœur. A ces questions, les candidats répondent par des «c'est ouvert» et autres «on verra le 15 mars».

Une dernière option consisterait à représenter au second tour les quatre mêmes candidats, sans la gauche de la gauche, notamment si cette dernière n'obtenait pas le quorum de 7% qu'il faut pour siéger au Municipal. Et Bénédicte Amsellem-Ossipow de rappeler que la priorité «c'est de faire passer nos quatre candidats». C'est dit.