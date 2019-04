Les invendus se recyclent à prix cassés

Chaque habitant jette 300 kilos de nourriture chaque année. Ces chiffres ont interpellé trois amis qui ont étudié les sciences de l’environnement à l’Université de Genève: Alexandra, Clarice et Patrick. Ils ont instauré une collaboration avec le gérant des deux cafétérias d’Uni Mail, Novae, afin de valoriser les plats invendus au lieu de les jeter.

Auparavant, dans ces deux restaurants qui font près de 750 à 800 couverts journaliers, trois kilos de nourriture restaient en rade chaque jour. «Nous pouvons retravailler une partie des invendus pour les repas du lendemain, mais c’est impossible pour certains produits», explique Jérémie Wadel, gérant adjoint chez Novae, qui régit les cafétérias d’Uni Mail et d’Uni Dufour. Alors Novae a lancé, au début de janvier, le programme No Gaspi. À la fin du service, les cuisiniers conditionnent les plats chauds et froids dans des contenants réutilisables consignés, estampillés du logo No Gaspi et d’une étiquette décrivant le contenu ainsi que la date de péremption. Ces plats sont ensuite disposés dans une vitrine du Marx Café, l’une des deux cafétérias, et vendus à la moitié du prix étudiant. «Selon les invendus de la journée, on trouvera des salades, des plats du jour et même des desserts», rapporte Jérémie Wadel. Un plat Fourchette verte coûtera ainsi 4 fr. 50.

Du «win-win» pour tous

L’initiative est intéressante, mais elle a eu du mal à décoller. Le gérant le reconnaît. «On avait communiqué sur nos écrans à l’entrée des cafétérias, mais cela n’a pas marché, peu d’étudiants étaient au courant.» Ce que confirment Alexandra, Clarice et Patrick. «On a sondé une centaine d’élèves et la grande majorité ne connaissait pas No Gaspi.» Le trio a alors décidé de s’impliquer pour faire connaître le concept. «Nous avons créé une association, SustainTable, qui vise à connecter les surplus alimentaires avec de potentiels consommateurs. Faire connaître le projet No Gaspi est devenu l’un de nos objectifs et un moyen d’agir de manière locale.» Les trois associés ont d’abord mené une campagne d’information auprès des usagers d’Uni Mail. «Puis nous avons contacté Novae et, durant un mois, nous avons mesuré sa quantité d’invendus pour montrer qu’il y avait matière à mieux faire.»

Depuis, le programme No Gaspi «est un succès». «C’est du win-win pour la cafétéria, qui perd moins d’argent et réduit le gaspillage, comme pour l’étudiant, qui peut bien manger à moindre coût tout en œuvrant pour le développement durable.» Le gérant confirme un nouveau dynamisme. «Nous voyons la différence, le public est sensibilisé et No Gaspi a de plus en plus de succès, on vend une dizaine de pièces par jour. Ce n’est pas énorme, mais c’est toujours tout ça de moins de jeté.»

Créer une plateforme cantonale

À terme, le trio compte contacter d’autres gérants de restaurants universitaires. Et ambitionne que des stocks d’invendus – comme des légumes impropres à la vente car non calibrés ou le fruit de surproduction – puissent être mis en vente sur sa plateforme, tout en étant géolocalisés pour favoriser la proximité avec le potentiel consommateur. Offrir, également, une expertise en analysant les données d’établissements pour quantifier le surplus gaspillé et proposer des solutions. Enfin, mettre à disposition de l’information, en publiant régulièrement des bonnes pratiques contre le gaspillage alimentaire.

Du côté de Novae aussi, on a des projets. Les prix des boissons chaudes servies dans des contenants jetables seront bientôt majorés de 20 centimes, pour encourager le recours à la tasse réutilisable consignée.

