Les initiatives explosent. Surchauffe électorale?

Neuf initiatives cantonales, dont une lancée lundi matin (lire ci-dessous) par Ensemble à gauche, deux référendums cantonaux, pas de doute, la démocratie directe genevoise tourne à plein régime. Depuis fin août, il y en a pour tous les goûts: la culture, le logement, la sécurité, l’environnement, les primes d’assurance-maladie, l’emploi, les retraites des fonctionnaires.

Avec leurs intitulés définitifs et aguichants, ces diverses propositions dévoilent les préoccupations des partis et des groupements qui les lancent. Tous espèrent qu’ils trouveront un écho, d’abord pour récolter les 7840 signatures nécessaires pour une initiative modifiant la constitution ou les 5200 obligatoires pour une nouvelle loi, puis lors des votations.

Les prochaines élections et la soudaine floraison de textes seraient-elles liées? «C’est effectivement un avantage de lancer des initiatives pendant la période électorale», lance le conseiller national MCG Roger Golay, répondant du référendum contre la réforme des retraites de la police. Quant au socialiste Romain de Sainte Marie, il décrit le phénomène comme un signe de «bonne santé démocratique».

Vraiment? Depuis fin août en tout cas, presque tous les partis se sont lancés, même le PDC, qui se consacre à deux initiatives fédérales sur les assurances-maladie au côté du Mouvement populaire des familles et du MCG, les autres partis se «contentant» de textes cantonaux. Lancer une initiative requiert une importante mobilisation, «hors de portée des petits partis ou des nouveaux venus, comme nous l’avons longtemps constaté», témoigne Roger Golay. Ce phénomène, Genève en marche (GeM) l’illustre, puisqu’il devrait annoncer ces prochains jours l’échec de sa proposition sur l’armement des agents municipaux «suite à des divergences au sein de la profession», dénonce son président Éric Stauffer. En revanche son autre texte sur les primes maladie serait bien parti.

Si l’effort est malgré tout tenté, c’est qu’il offre des avantages: «Une initiative, résume Marc Fuhrmann (UDC), fédère les membres sur un thème commun – pour nous la frontière et l’emploi – et permet d’imposer un débat sur la place publique.» C’est un moyen d’enjamber le parlement pour s’adresser au peuple, avance en substance le patron de Genève en Marche, Éric Stauffer. La gauche, le plus souvent minoritaire au parlement et au gouvernement, l’a compris depuis longtemps. La tactique énerve un peu le PLR: «L’initiative devrait être utilisée avec parcimonie, sur un point crucial», avance le président du parti Adrien Genecand. Par ailleurs, chaque votation coûte à peu près un million au contribuable.

Contrairement aux apparences, les partis ne choisissent pas toujours leur agenda. «Pour un référendum, c’est l’entrée en vigueur de la loi contestée qui fait foi», souligne Roger Golay. Le lancement d’une initiative peut aussi être commandé par l’évolution d’un dossier: «L’initiative du Cartel et de l’Asloca sur la Praille a été une manière d’influencer le débat sur la recapitalisation de la Caisse des retraites des fonctionnaires», relève Romain de Sainte Marie. Parfois l’initiative est lancée, parce que l’idée est là: «Notre initiative contre la pollution est la suite directe de notre programme réalisé il y a un an, précise le responsable des Verts Nicolas Walder.» Pour certains, le moment électoral ne serait d’ailleurs pas le meilleur pour les initiatives. «Ce n’est pas évident de faire campagne et de récolter des signatures sur un objet précis», estime Romain de Sainte Marie. Adrien Genecand doute carrément de la «rentabilité électorale» de ces opérations: «Le lien entre le succès d’une initiative et aux élections n’est pas évident.»

«La BCGE nous doit 3,2 milliards! »

Ensemble à Gauche (EàG) a lancé lundi une initiative populaire constitutionnelle afin que la Banque Cantonale de Genève (BCGE) rembourse à l’État les 3,2 milliards de francs qu’a coûté son sauvetage au début des années 2000. La formation a quatre mois pour réunir les 7840 signatures nécessaires pour qu’elle aboutisse. EàG a également déposé en décembre un projet de loi devant le Grand Conseil qui vise le même objectif. Pourquoi ces actions? «La Banque Cantonale de Genève a bénéficié d’un prêt, répond Julie Peradotto, candidate au Grand Conseil. Nous n’accepterons jamais que celui-ci ne soit pas remboursé un jour.» Et l’initiative exige que tout soit rendu: le prêt lui-même (c’est-à-dire les pertes assumées par le Canton une fois vendus les actifs gageant les crédits douteux), mais également les frais de fonctionnement de la Fondation de valorisation des actifs de la BCGE, tout comme les intérêts de l’emprunt de l’État. Selon le député Jean Batou, le dépôt du projet de la loi avait pour but de tester la réaction des autres partis. «En un mois, aucun ne l’a signé, explique-t-il. Nous lançons aujourd’hui une initiative car le projet de loi risque de dormir longtemps en Commission des finances.»

«En dix ans, rien n’a été fait pour élaborer un plan de remboursement, argumente l’élu. La seule chose que la banque restitue, ce sont les frais de fonctionnement. Mais à l’allure où ça va, la BCGE mettra 100 ans pour payer ces 375 millions . Or, aujourd’hui, la banque affiche des bénéfices nets de 5 à 6% par an en moyenne.» EàG estime proposer un modèle qui ne met pas en danger la banque. Le remboursement s’étalerait sur 30 ans. Chaque année, la BCGE devra consacrer une part de ses bénéfices au remboursement de sa dette. Mais elle continuera à rémunérer ses actionnaires, dont le Canton et les communes.

«Notre proposition s’inspire du projet de Denis Roy, ancien directeur des Finances de Robert Ducret puis d’Olivier Vodoz», poursuit Jean Batou. Dans le projet de loi, il était spécifié que les sommes rendues devaient servir à diminuer la dette. L’initiative, elle ne précise pas leur affectation.

Les militants d’Ensemble à Gauche ont commencé à battre le pavé lundi pour récolter les signatures. Avec un joli succès, selon le député Pierre Vanek. Particulièrement auprès des personnes d’un certain âge.

Éric Budry (TDG)