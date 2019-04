Les infirmières désertent les hôpitaux français. Et se plaisent à Genève

Rue de la Fraternité, à Ambilly, au siège de l’Institut de formation en soins infirmiers (IFSI), les entretiens des candidats s’achèvent aujourd’hui. Les locaux sont vétustes mais un immense chantier est en cours, sur le site de 3,5 hectares de l’ancien hôpital d’Annemasse. Cette filière va monter en gamme et, dans trois ans, la profession d’infirmière sera revalorisée. Bac + 3. Un bachelor très attendu dans toute la région.

Reste à savoir si les jeunes professionnels qui en seront issus travailleront dans les hôpitaux français ou les établissements genevois. Depuis longtemps, ces derniers débauchent infirmières et aides-soignantes françaises. La perspective de voir leur salaire doubler ou tripler continue d’attirer ces professionnels, et en premier lieu les jeunes sans enfants. Selon l’Observatoire transfrontalier des personnels de santé, 2352 infirmiers français travaillent dans le canton, soit près des deux tiers du total de cette profession. Et ils s’y plaisent: le turn-over y était de 4% en 2016. Et même de 1% s’agissant de la profession d’aide-soignant.

Au milieu de nulle part

En France voisine, c’est une autre histoire, qui agace les services locaux de ressources humaines. Cette même année, les sept établissements hospitaliers – six en Haute-Savoie, un dans le Pays de Gex – sondés par cet observatoire ont recruté 670 infirmiers mais enregistré 634 départs pour un total de 2738 professionnels. Les blouses blanches ne restent en moyenne que quatre à cinq ans.

De son côté, Genève s’efforce de former davantage. En 2018, la Haute École de santé a décerné 117 diplômes en soins infirmiers, contre 108 l’année d’avant et 80 en 2016. Pour sa part, l’IFSI devrait former sur le site dévolu à des études supérieures 130 infirmiers et 80 aides-soignants.

Les futures infirmières et aides-soignantes seront-elles happées vers Genève? Sans doute. Mais pas uniquement pour des raisons salariales. Un de leurs employeurs naturels, le CHAL (Centre hospitalier Alpes-Léman), est situé au milieu de nulle part. Cet établissement existe depuis sept ans, offre 700 lits et emploie 1800 professionnels de la santé. Il se situe au bord de l’Autoroute blanche et quelque part entre Annemasse et Bonneville, à Findrol. Et son accès par transports publics est ardu, en tout cas le dimanche. Aucun bus ne le dessert depuis Annemasse! Pour les visiteurs comme pour le personnel soignant de garde de jour, le seul choix est de s’y rendre en voiture ou… en taxi. Depuis Bonneville, un bus peut être disponible le dimanche, à condition de le réserver assez tôt. Et les patients? Ils se consolent sans doute en scrutant les champs alentour.

Vue sur le Léman Express

Autre grand établissement de la région annemassienne, l’hôpital privé Pays de Savoie est en revanche nettement mieux desservi. Il ne se situe pas très loin du futur tram qui reliera en décembre la douane de Moillesulaz au centre d’Annemasse. Avec ses 250 lits et ses 400 salariés, c’est aussi un employeur potentiel pour les futurs diplômés de cette école.

Reste que les élèves infirmiers de l’IFSI auront dans huit mois la vue sur un Léman Express qui pourra les transporter directement vers les HUG, à l’arrêt Champel.

(TDG)