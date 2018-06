Les grands précaires cultivent leur énigme à même la rue

Deux figures de la rue, un homme et une femme sans domicile, jusqu’ici indélogeables, délogés récemment, suscitent en ce moment quantité de questions sans réponses. Elles parviennent aux oreilles du localier à qui on demande comme à chaque fois de se renseigner.

Retour sur les adresses investies, sans seuil ni porte à franchir, en passant simplement d’une rive à l’autre. D’abord dans le secteur de la gare, au pied du plus populaire magasin de prêt-à-porter de la place. Ici, pendant plus de deux ans, une présence féminine à même le sol, jour et nuit, été comme hiver. Une dame sans âge ni identité, ne quittant son bivouac bien tenu que pour aller, tard le soir, après la fermeture des établissements publics, fouiller les poubelles de la rue du Mont-Blanc.

Campant fermement dans sa non-demande, elle a affronté les grands froids de février sans jamais quitter son camp de base, sans accepter l’aide des maraudeurs. Une irréductible, assez tonique dans le refus d’entrer en contact, soliloqueuse et tabagique, championne du cendrier portatif, histoire d’éviter tout ennui avec le voisinage.

Le voisinage s’inquiète

L’inquiétude a fait place à l’incompréhension. Depuis vendredi dernier, les gens du quartier sont sans nouvelles de leur fumeuse compulsive. «Quand j’ai repris mon travail après mon jour de congé, j’ai vu qu’elle n’était plus là. Ses bagages non plus. Ils faisaient partie du mobilier urbain. Le vide laissé était troublant.» Sa collègue de rayon renchérit: «On a craint de découvrir des avis de disparition sur les murs. Le policier croisé durant notre pause nous a répondues qu’il n’était au courant de rien, mais qu’il ne fallait pas s’affoler.»

Contacté, le service de presse de cette même police renvoie au Département municipal de la cohésion sociale. Lequel fait répondre par sa porte-parole qu’il faut orienter les recherches vers des «acteurs cantonaux», en l’occurrence l’Unité mobile d’urgence sociale (UMUS), tout en précisant que «suite à une évaluation, la dame a été conduite à Belle-Idée».

Hospitalisation non-volontaire

On réoriente donc les questions vers cette Unité qui fait répondre par sa porte-parole qu’elle n’est nullement concernée par ce cas, en rien responsable de ladite évaluation, sa dernière intervention à cette adresse remontant à 2017. Lorsque la grande précarité tombe dans le domaine public, et s’y installe durablement, il est difficile de savoir qui, officiellement, se charge de l’en faire ressortir, surtout quand il s’agit d’une hospitalisation non-volontaire. Seule certitude: la dame de la gare, née dans un pays inconnu du nord de l’Europe, n’a plus été vue à l’entrée de la galerie marchande de Cornavin depuis sept jours et sept nuits.

La disparition de son frère de rue, au rond-point de Rive, a été à la fois plus brève et plus spectaculaire. «Drôle de manège policier autour du monsieur SDF, le long de la ligne du tram 12», informe le message citoyen parvenu à la rédaction mardi matin. Les forces de l’ordre ont envoyé leurs patrouilles pour escorter un individu à la barbe imposante jusqu’à l’ambulance qui l’attend. Il ne demande pas à monter à l’arrière ni à passer par les urgences hospitalières. Simple course. Il en ressortira le même jour, retrouvant avant la nuit le banc en bois, adossé à l’agence des TPG, qu’il occupe, explique-t-il, «depuis huit mois, après être arrivé à Genève il y a près de deux ans.»

Que s’est-il passé exactement? On se renseigne; on n’obtient aucune réponse, aucun service ne souhaitant visiblement assumer le leadership de cette deuxième intervention à caractère tout aussi social. L’intéressé, lui, se montre plus loquace qu’un porte-parole. Alors? «Alors rien, glisse-t-il d’une voix détendue. C’était une erreur. Ils se sont trompés sur mon compte et j’ai quitté l’hôpital une heure plus tard, après une prise de sang et un électrocardiogramme. Avant cela, j’ai répondu aux questions du médecin et j’ai demandé à l’infirmière si je pouvais avoir une pommade pour soulager mes démangeaisons au niveau des membres inférieurs. J’ai des brûlures au 3e degré sur les deux jambes.»

Peau à vif et pieds marbrés

Accident? Non, «conflit de voisinage…» Les plaies ne sont pas belles à voir, la peau est à vif, les pieds marbrés, les risques infectieux sautent aux yeux. Au physique, costaud mais délabré, comme au mental, imaginatif et vagabond, Tony, 44 ans, rappelle Douba, une ancienne figure de la rue dont les humeurs nocturnes, mêlées à l’alcool, lui jouaient parfois des tours.

Sous le soleil de midi, la conversation est plus tranquille. Tony gratte sa guitare pour se rappeler «les mélodies du passé», s’invente des fratries artistiques («Je suis le neveu de Mick Jagger et Eric Clapton»), des blesures de guerre («J’ai pris une balle dans la tête du tibia») et une carrière sportive avec laquelle il aimerait bien renouer à l’avenir. «Je projette de partir à l’Ile Maurice pour y reprendre l’entraînement de surf; avant Hawaï et ses big vagues.»

Il faudrait engager plusieurs biographes pour rédiger les chapitres de cette pensée arborescente que la rue amplifie. Celui, ouvert, de la souffrance qui ne dit mot, est l’affaire des travailleurs sociaux hors les murs. La Ville a les siens mais ne veut pas qu’ils s’expriment publiquement. De quoi a-t-elle peur? Le lien humain, patiemment tissé, à la gare comme à Rive, devrait au contraire pouvoir se raconter. Afin de chasser la rumeur, qui accuse et rejette sans savoir. Oui, ces personnes ont besoin de soins; non, les services concernés ne restent pas sans rien faire.

Retour au pays: mais lequel?

D’un côté une femme sans nom, date de naissance et pays d’origine. De l’autre, un homme à l’imagination débordante, qui s’invente toutes sortes de familles dans le monde entier. Une taiseuse et un mythomane, pour le dire vite, à défaut de connaître la qualification clinique exacte de ce genre de trouble. C’est perturbant et c’est compliqué. Car il est difficile d’envisager un rappatriement sanitaire vers une adresse avérée si l’on ne dispose d’aucun relais familial.

Les travailleurs sociaux se muent alors en enquêteurs. Ils l’ont déjà fait à plusieurs reprises, avant de trouver un proche, un frère ou une sœur, permettant d’envisager ensemble le retour, de refaire dans l’autre sens ce voyage pathologique qui s’est terminé un beau matin à Genève, comme ce fut le cas pour Keita, le peintre de la gare, et, plus tard, le chimiste japonais aux lunettes d’intellectuel qui aura erré de places en places pendant des années.

L’un est retourné en Belgique où l’attendait sa femme; l’autre à Sapporo où l’attendait sa sœur cadette. La dame échouée depuis plus deux ans à la rue du Mont-Blanc va-t-elle retrouver le fil perdu de sa vie lors de son séjour en milieu hospitalier? Cela passe par l’acceptation des soins nécessaires qui lui sont prodigués. En est-elle encore capable? C’est toute la question. (TDG)